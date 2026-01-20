غدًا.. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تمرين عسكري في منطقة الجليل

أعلن الجيش مساء اليوم الثلاثاء، في بيان، أنه "سيجري غدًا (الأربعاء) تمرين عسكري خلال ساعات الصباح في منطقة شمال البلاد".





وأضاف البيان، "في إطار التمرين، ستلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن في المنطقة".





وتابع، "لا يوجد خشية من وقوع حدث أمني، وفي حال وقوع حدث حقيقي، سيتم تحديث السكان من قبل الإسرائيلية"، بحسب ما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.

