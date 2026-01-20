تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الحكومة العراقية: الحدود الدولية محصّنة مع سوريا

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:24
الحكومة العراقية: الحدود الدولية محصّنة مع سوريا
الحكومة العراقية: الحدود الدولية محصّنة مع سوريا photos 0
طالب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القوات المسلحة بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة، فيما اعتبر أن الحدود الدولية، خاصة مع سوريا «محصنة بالكامل».

وفي خلال اجتماع أمني طارئ، أكد السوداني، أنّ «الحدود الدولية، خاصة مع سوريا، محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية»، معتبراً أن «العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأية محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد القوات الأمنية».

وبحث الاجتماع أهمية الاستقرار في سوريا وأن يعمل المجتمع العربي والدولي على إيجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة، وإيقاف كل أشكال القتال والعنف داخل الأراضي السورية، كما جرى التأكيد على قيام الجهات المختصة في سوريا بإحكام السيطرة على السجون ومنع هروب العناصر الإرهابية.

