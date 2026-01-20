الحكومة العراقية: الحدود الدولية محصّنة مع سوريا

طالب رئيس الوزراء ، محمد ، القوات المسلحة بالتعامل بحزم مع أي محاولة للإضرار بالأمن على الحدود المشتركة، فيما اعتبر أن الحدود الدولية، خاصة مع «محصنة بالكامل».

وفي خلال اجتماع أمني طارئ، أكد السوداني، أنّ «الحدود الدولية، خاصة مع سوريا، محصنة بالكامل مع القدرة العالية لقواتنا لمنع أي محاولة تسلل إلى الأراضي العراقية»، معتبراً أن «العصابات الإرهابية ليست لديها قدرة على القيام بأية محاولة، سواء على الحدود أو داخل المدن، بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد القوات الأمنية».

وبحث الاجتماع أهمية الاستقرار في سوريا وأن يعمل والدولي على إيجاد حلول سريعة لضمان أمن هذه الدولة، وإيقاف كل أشكال القتال والعنف داخل الأراضي ، كما جرى التأكيد على قيام الجهات المختصة في سوريا بإحكام السيطرة على السجون ومنع هروب العناصر الإرهابية.