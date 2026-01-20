البحرين تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

أعلنت البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن الملك ، قبل الدعوة الموجهة من ، ، للانضمام إلى "مجلس السلام" في .



وأكدت الوزارة، في بيان، أن "قرار مملكة يأتي انطلاقًا من حرصها على الدفع قدمًا نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن 20 نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".



وأعرب البيان عن تقدير البحرين الكبير لجهود الرئيس الأمريكي لإحلال السلام المستدام في العالم والمنطقة، متمنية أن يحقق مجلس السلام أهدافه المنشودة في تعزيز التعاون، ودعم الاستقرار، وتحقيق التنمية والازدهار للجميع، بحسب البحرينية "بنا".

