Najib Mikati
عربي-دولي

ترامب: قبضنا على "الدواعش" الفارين بالتعاون مع دمشق والرئيس السوري الجديد

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:36
ترامب: قبضنا على الدواعش الفارين بالتعاون مع دمشق والرئيس السوري الجديد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن نجاح جهود مشتركة أدت إلى إحباط محاولة فرار عناصر "إرهابية" من الجنسيات الأوروبية من أحد السجون في الشمال السوري، وذلك في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه الجيش السوري في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة القوات الكردية.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، كشف ترامب أن مجموعة من الإرهابيين الأوروبيين نفذوا عملية هروب من سجنهم، مؤكداً أنه "بالتعاون مع الحكومة السورية والرئيس السوري الجديد، تم القبض على جميع الفارين وإعادتهم إلى السجن".
 
ويأتي هذا التصريح تزامناً مع سيطرة الجيش السوري على مساحات واسعة شمال وشرق البلاد، شملت سجوناً ومخيمات كانت تؤوي عناصر من تنظيم "داعش".

من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي أن نحو 200 عنصر من تنظيم "داعش" تمكنوا من الفرار من سجن الشدادي يوم أمس الاثنين، بعد مغادرة حراس تابعين لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمواقعهم، إلا أن القوات الحكومية السورية تمكنت من إعادة القبض على أغلبهم.

وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الوقائية شملت نقل نحو 600 عنصر أجنبي من التنظيم من سجن الشدادي إلى مراكز احتجاز أخرى قبل تاريخ 19 كانون الثاني، لضمان بقائهم قيد الاعتقال.

وكان الجيش السوري قد وجه اتهامات مباشرة للمقاتلين الأكراد بإطلاق سراح موقوفين من التنظيم المتطرف في سجن الشدادي عمداً، وذلك بالتزامن مع الهجوم الذي شنته الحكومة المركزية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق وتأمين المنشآت الحيوية والسجون التي تضم آلاف العناصر الإرهابية.

دونالد ترامب

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

الأوروبيين

الأوروبي

ديمقراطي

السورية

