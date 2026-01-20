ترامب: قبضنا على "الدواعش" الفارين بالتعاون مع دمشق والرئيس السوري الجديد

أعلن الرئيس الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، عن نجاح جهود مشتركة أدت إلى إحباط محاولة فرار عناصر "إرهابية" من الجنسيات الأوروبية من أحد السجون في السوري، وذلك في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة القوات الكردية.



وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، كشف أن مجموعة من الإرهابيين نفذوا عملية هروب من سجنهم، مؤكداً أنه "بالتعاون مع الحكومة والرئيس السوري الجديد، تم القبض على جميع الفارين وإعادتهم إلى السجن".

ويأتي هذا التصريح تزامناً مع سيطرة الجيش السوري على مساحات واسعة شمال وشرق البلاد، شملت سجوناً ومخيمات كانت تؤوي عناصر من تنظيم "داعش".



من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي أن نحو 200 عنصر من تنظيم "داعش" تمكنوا من الفرار من سجن الشدادي يوم أمس الاثنين، بعد مغادرة حراس تابعين لقوات (قسد) لمواقعهم، إلا أن القوات الحكومية السورية تمكنت من إعادة القبض على أغلبهم.



وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات الوقائية شملت نقل نحو 600 عنصر أجنبي من التنظيم من سجن الشدادي إلى مراكز احتجاز أخرى قبل تاريخ 19 كانون الثاني، لضمان بقائهم قيد الاعتقال.



وكان الجيش السوري قد وجه اتهامات مباشرة للمقاتلين الأكراد بإطلاق سراح موقوفين من التنظيم المتطرف في سجن الشدادي عمداً، وذلك بالتزامن مع الهجوم الذي شنته الحكومة المركزية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق وتأمين المنشآت الحيوية والسجون التي تضم آلاف العناصر الإرهابية.



