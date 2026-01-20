تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الشرع في اتصال مع مسعود بارزاني: حقوق الأكراد الوطنية والسياسية مصونة

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:17
الشرع في اتصال مع مسعود بارزاني: حقوق الأكراد الوطنية والسياسية مصونة
الشرع في اتصال مع مسعود بارزاني: حقوق الأكراد الوطنية والسياسية مصونة photos 0
أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة وملف الاستقرار الأمني، في خطوة تعكس حراكاً دبلوماسياً لترسيخ التفاهمات الأخيرة بين دمشق والمكون الكردي.

وشدد الرئيس الشرع خلال الاتصال على أن "كامل حقوق الأكراد الوطنية والسياسية والمدنية مصونة"، في رسالة طمأنة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف.
 
من جانبه، أبدى مسعود بارزاني دعمه للاتفاق التاريخي الذي أُبرم مؤخراً بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لمعالجة الخلافات وضمان السلم الإقليمي.

ويأتي هذا الاتصال بعد أيام من إعلان الرئيس الشرع عن وقف شامل لإطلاق النار والاتفاق على "دمج كامل" لمجموعات من "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.
 
ورغم هذه التطورات السياسية المتسارعة، لا يزال الاتفاق يمر بمرحلة اختبار حقيقية على الأرض؛ حيث تتواتر أنباء عن سقوط ضحايا من الطرفين ووقوع حوادث "انتقامية" متبادلة، مما يضع التزامات "الوقف الكامل للأعمال القتالية" أمام تحدٍ ميداني كبير.

