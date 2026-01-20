بعد مأساة بوندي.. استراليا تقرّ قوانين جديدة للأسلحة ومكافحة الكراهية

أعلنت أستراليا أنها ستقر قوانين جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية وتشديد إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك رداً على أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي تشهدها البلاد منذ عقود في خلال مهرجان الشهر الماضي.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون، بغالبية 96 صوتاً مقابل 45 رغم معارضة مشرّعين محافظين له.

وسينتقل المشروع إلى ، حيث يُتوقع إقراره بدعم من .

وأعلن رئيس الوزراء ، الأحد، عن مراجعة أمنية ستجريها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد، بعد هجوم شاطئ بوندي في سيدني.

ومن المتوقع أن تُقرّ قوانين حيازة الأسلحة بدعم من حزب الخضر، رغم معارضة الائتلاف الليبرالي الوطني المحافظ. كما يُرجّح أن تُقرّ قوانين مكافحة الكراهية بدعم من الحزب الليبرالي.

وقال وزير بيرك، لدى تقديمه القوانين الجديدة، إن هجوم 14 كانون الأول على شاطئ بونداي، الذي أودى بحياة 15 شخصاً، نفذه أشخاص كانت لديهم "كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم".

وأضاف بيرك: "الأحداث المأساوية في بونداي تتطلب استجابة شاملة من الحكومة.. وانطلاقاً من دورنا الحكومي، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتصدي للدافع (وراء الهجوم) والطريقة التي نُفذ بها".