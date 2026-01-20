تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد مأساة بوندي.. استراليا تقرّ قوانين جديدة للأسلحة ومكافحة الكراهية

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:45
A-
A+
بعد مأساة بوندي.. استراليا تقرّ قوانين جديدة للأسلحة ومكافحة الكراهية
بعد مأساة بوندي.. استراليا تقرّ قوانين جديدة للأسلحة ومكافحة الكراهية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت أستراليا  أنها ستقر قوانين جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية وتشديد إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك رداً على أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي تشهدها البلاد منذ عقود في خلال مهرجان يهودي الشهر الماضي.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون، بغالبية 96 صوتاً مقابل 45 رغم معارضة مشرّعين محافظين له.

وسينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع إقراره بدعم من حزب الخضر.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، عن مراجعة أمنية ستجريها وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد، بعد هجوم شاطئ بوندي في سيدني.

ومن المتوقع أن تُقرّ قوانين حيازة الأسلحة بدعم من حزب الخضر، رغم معارضة الائتلاف الليبرالي الوطني المحافظ. كما يُرجّح أن تُقرّ قوانين مكافحة الكراهية بدعم من الحزب الليبرالي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، لدى تقديمه القوانين الجديدة، إن هجوم 14 كانون الأول على شاطئ بونداي، الذي أودى بحياة 15 شخصاً، نفذه أشخاص كانت لديهم "كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم".

وأضاف بيرك: "الأحداث المأساوية في بونداي تتطلب استجابة شاملة من الحكومة.. وانطلاقاً من دورنا الحكومي، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتصدي للدافع (وراء الهجوم) والطريقة التي نُفذ بها".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الأسترالي: لن نسمح للإرهابيين المتأثرين بفكر تنظيم داعش بالانتصار أو تقسيم مجتمعنا ونعمل على إقرار قوانين لمكافحة خطاب الكراهية (أ.ف.ب)
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الأسترالية: مطلقا النار بهجوم بوندي تدربا في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: الاستخبارات أكدت أن هجوم بوندي يحمل بصمات داعش
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أدانت الاعتداء الإرهابي في بوندي بيتش في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24

أعلن رئيس الوزراء

الشؤون الداخلية

أنتوني ألبانيز

مجلس الشيوخ

الأسترالي

حزب الخضر

أستراليا

أنتوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:36 | 2026-01-21
Lebanon24
02:23 | 2026-01-21
Lebanon24
02:16 | 2026-01-21
Lebanon24
02:07 | 2026-01-21
Lebanon24
02:04 | 2026-01-21
Lebanon24
01:56 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24