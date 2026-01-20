تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب بعد اتصال أردوغان.. "مكالمة جيدة جداً" وسوريا على الطاولة

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:05
ترامب بعد اتصال أردوغان.. مكالمة جيدة جداً وسوريا على الطاولة
ترامب بعد اتصال أردوغان.. مكالمة جيدة جداً وسوريا على الطاولة photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أجرى "مكالمة جيدة جداً" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان ترامب قد أبلغ الصحافيين في وقت سابق من اليوم نفسه من البيت الأبيض أنه سيجري "مكالمة مهمة جداً" مع أردوغان، قبل أن يكرر مساءً، لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أنها كانت "جيدة جداً".

من جهتها، ذكرت الرئاسة التركية أن الاتصال تناول العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية، وتطرق إلى الملف السوري، حيث شدد أردوغان على أن "وحدة سوريا وتضامنها وسلامة أراضيها" أمر بالغ الأهمية لتركيا، كما بحث الطرفان مكافحة "داعش" ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون السورية.

وأضاف أردوغان أن هدفه "سوريا آمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب"، وأن تطور البلاد "بجميع مكوناتها" يساهم في تعزيز استقرار المنطقة.

وفي ملف غزة، أعرب الرئيس التركي عن شكره لترامب لدعوته للمشاركة في "مجلس السلام بغزة"، مؤكداً أن الجهود لإرساء السلام مستمرة وأن تركيا تواصل التنسيق مع الولايات المتحدة.
