ترامب بعد اتصال أردوغان.. "مكالمة جيدة جداً" وسوريا على الطاولة

قال الرئيس الأميركي ، الثلاثاء، إنه أجرى "مكالمة جيدة جداً" مع الرئيس ، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وكان قد أبلغ الصحافيين في وقت سابق من اليوم نفسه من أنه سيجري "مكالمة مهمة جداً" مع أردوغان، قبل أن يكرر مساءً، لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أنها كانت "جيدة جداً".



من جهتها، ذكرت الرئاسة أن الاتصال تناول العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية، وتطرق إلى الملف السوري، حيث شدد أردوغان على أن "وحدة وتضامنها وسلامة أراضيها" أمر بالغ الأهمية لتركيا، كما بحث الطرفان مكافحة "داعش" ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون .



وأضاف أردوغان أن هدفه "سوريا آمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب"، وأن تطور البلاد "بجميع مكوناتها" يساهم في تعزيز استقرار المنطقة.



وفي ملف غزة، أعرب الرئيس التركي عن شكره لترامب لدعوته للمشاركة في "مجلس السلام بغزة"، مؤكداً أن الجهود لإرساء السلام مستمرة وأن تواصل التنسيق مع .

