Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

وزير الداخلية الروسي في هافانا.. "اجتماعات ثنائية" وإدانة لعملية كاراكاس

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:08
وزير الداخلية الروسي في هافانا.. اجتماعات ثنائية وإدانة لعملية كاراكاس
وزير الداخلية الروسي في هافانا.. اجتماعات ثنائية وإدانة لعملية كاراكاس photos 0
بدأ وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف زيارة إلى كوبا لإجراء "سلسلة اجتماعات ثنائية"، وفق ما أعلنت السفارة الروسية في هافانا، في وقت تتكثف فيه الضغوط الأميركية على الجزيرة.

وقالت السفارة عبر مواقع التواصل إن وزير الداخلية الكوبي ألبرتو ألفاريز كان في استقبال نظيره الروسي في مطار هافانا. بدوره، كتب السفير الروسي فيكتور كورونيلي على منصة "إكس" أنه استقبل كولوكولتسيف الذي وصل مساء الاثنين "لتعزيز التعاون الثنائي ومكافحة الجريمة".

ومن مطار هافانا، جدّد كولوكولتسيف لقناة "روسيا-1" موقف موسكو من العملية العسكرية التي شنتها القوات الأميركية مطلع "كانون الثاني" في كراكاس وأدت إلى توقيف الرئيس نيكولاس مادورو، معتبراً أنها "عدوان مسلح غير مبرر على فنزويلا"، ومضيفاً أنه "لا يمكن تبرير هذا العمل بأي حال"، داعياً إلى "تعزيز اليقظة وتوحيد الجهود لمواجهة العوامل الخارجية"، من دون تفاصيل إضافية.

وبالتزامن، أعلنت السفارة الأميركية لدى كوبا أن السفير مايك هامر التقى قائد القيادة الجنوبية الأميركية في ميامي الثلاثاء لـ"مناقشة الوضع في كوبا ومنطقة البحر الكاريبي".

وتأتي زيارة الوزير الروسي مع تصاعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكوبا بعد عملية فنزويلا، التي قُتل خلالها 32 جندياً كوبياً، بعضهم من عناصر الحرس الأمني لمادورو، فيما شارك كولوكولتسيف الثلاثاء في حفل تأبين لهم.

كما أشار النص إلى أن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل نفى ما أعلنه ترامب بشأن وجود محادثات جارية بين كوبا والولايات المتحدة، وأن موسكو وهافانا عززتا علاقاتهما منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، علماً أن كولوكولتسيف كان زار هافانا في 2023 والتقى حينها دياز كانيل وراؤول كاسترو.
الولايات المتحدة

وزير الداخلية

دونالد ترامب

الأوكرانية

فلاديمير

الجزيرة

الثنائي

دونالد

