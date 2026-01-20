"سنمحوها من على وجه الأرض".. ترامب يُهدد ايران إذا حاولت اغتياله

أعلن الرئيس أنه أصدر "تعليمات حازمة للغاية" للولايات المتحدة "بمحو من على وجه الأرض" إذا حاولت تنفيذ تهديدات اغتياله.



وقال في مقابلة حصرية مع برنامج "كاتي بافليتش الليلة" على قناة "نيوز نيشن" بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتنصيبه، إن سترد على إيران بأكملها إذا نفذت تهديداتها.



وأضاف: "مهما حدث، ستُفجّر البلاد بأكملها".. مضيفا "سأوجه لهم ضربة قاسية بلا شك. لكن لديّ تعليمات صارمة للغاية".



وانتقد ترامب الرئيس السابق لعدم رده بقوة أكبر على التهديدات خلال فترة رئاسته.



وقال ترامب: "على الرئيس أن يدافع عن رئيسه"، مضيفا أنه سيرد بحزم حتى لو كانت التهديدات موجهة إلى "شخص ما، وليس حتى رئيسا".



وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي ذكر في العاشر من شباط 2025 أن تهديد إيران باغتيال الرئيس الأميركي خلال حملته كان أكثر خطورة بكثير مما نشر.



ووفق الموقع أصدر أوامر لفريقه بتدمير إيران، إذا اغتيل من قبل عملائها.



