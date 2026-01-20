تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"سنمحوها من على وجه الأرض".. ترامب يُهدد ايران إذا حاولت اغتياله

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:15
A-
A+
سنمحوها من على وجه الأرض.. ترامب يُهدد ايران إذا حاولت اغتياله
سنمحوها من على وجه الأرض.. ترامب يُهدد ايران إذا حاولت اغتياله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه أصدر "تعليمات حازمة للغاية" للولايات المتحدة "بمحو إيران من على وجه الأرض" إذا حاولت طهران تنفيذ تهديدات اغتياله.

وقال ترامب في مقابلة حصرية مع برنامج "كاتي بافليتش الليلة" على قناة "نيوز نيشن" بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتنصيبه، إن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا نفذت تهديداتها.

وأضاف: "مهما حدث، ستُفجّر البلاد بأكملها".. مضيفا "سأوجه لهم ضربة قاسية بلا شك. لكن لديّ تعليمات صارمة للغاية".

وانتقد ترامب الرئيس السابق جو بايدن لعدم رده بقوة أكبر على التهديدات الإيرانية خلال فترة رئاسته.

وقال ترامب: "على الرئيس أن يدافع عن رئيسه"، مضيفا أنه سيرد بحزم حتى لو كانت التهديدات موجهة إلى "شخص ما، وليس حتى رئيسا".

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي ذكر في العاشر من شباط 2025 أن تهديد إيران باغتيال الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية كان أكثر خطورة بكثير مما نشر.

ووفق الموقع فإن ترامب أصدر أوامر لفريقه بتدمير إيران، إذا اغتيل من قبل عملائها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة نيوزنيشن عن ترامب: أوامر بمسح إيران عن وجه الأرض إذا نفذت تهديدها باغتيالي
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ستتدخّل أميركا إذا بدأت إيران بقتل الناس والتدخّل لا يعني إرسال قوات على الأرض
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهدد بإجراءات "قوية جدًا" ضد إيران!
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُهدّد إيران: سنضربكم بـ"قوّة شديدة" في هذه الحالة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الانتخابية

الإيرانية

فإن ترامب

جو بايدن

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:36 | 2026-01-21
Lebanon24
02:23 | 2026-01-21
Lebanon24
02:16 | 2026-01-21
Lebanon24
02:07 | 2026-01-21
Lebanon24
02:04 | 2026-01-21
Lebanon24
01:56 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24