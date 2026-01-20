تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من توسع كوريا الشمالية في إنتاج الأسلحة النووية
Lebanon 24
20-01-2026
|
23:42
A-
A+
د
photos
0
A+
A-
اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ،
كوريا الشمالية
بمواصلة إنتاج مواد نووية تكفي لتصنيع ما بين 10 إلى 20 سلاحاً نووياً سنوياً، وذلك خلال
مؤتمر صحفي
بمناسبة العام الجديد.
وحذر لي من أن بيونغيانغ لا تزال تواصل تطوير صواريخها البالستية بعيدة المدى، بهدف الوصول إلى الأراضي الأميركية، مؤكداً أن
كوريا
الشمالية تسعى لامتلاك ترسانة نووية تكفي لحماية نظامها، مع قدرات صاروخية عابرة للقارات تشكل تهديداً للولايات المتحدة والعالم.
وأضاف أن التراكم المستمر لهذه المواد قد يؤدي إلى تصديرها خارج حدود البلاد، مما يشكل خطراً عالمياً، مؤكداً ضرورة اتباع نهج عملي للتعامل مع الملف
النووي
الكوري
الشمالي
.
وطالب لي بتعليق إنتاج المواد النووية وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى وقف التصدير الخارجي لها، واصفاً ذلك بأنه سيكون "مكسباً للجميع"، مشيراً إلى أنه ناقش هذا المقترح مع كل من الرئيسين الأميركي
دونالد ترامب
والصيني شي جينبينغ.
يذكر أن لي، الذي تولى منصبه في حزيران الماضي، سعى لفتح حوار مباشر مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، في تحول عن سياسة سلفه المتشددة، لكن بيونغيانغ لم تستجب لهذه المبادرات حتى الآن. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع كوريا الجنوبية: لا صحة لمزاعم انتهاك سيادة كوريا الشمالية بمسيّرتين
Lebanon 24
وزير دفاع كوريا الجنوبية: لا صحة لمزاعم انتهاك سيادة كوريا الشمالية بمسيّرتين
21/01/2026 10:06:12
21/01/2026 10:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية: نُحمل كوريا الجنوبية مسؤولية تصعيد التوتر
Lebanon 24
كوريا الشمالية: نُحمل كوريا الجنوبية مسؤولية تصعيد التوتر
21/01/2026 10:06:12
21/01/2026 10:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تنفي إجراء مفاوضات رسمية مع كوريا الجنوبية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية
Lebanon 24
روسيا تنفي إجراء مفاوضات رسمية مع كوريا الجنوبية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية
21/01/2026 10:06:12
21/01/2026 10:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي: نطور مشروعات للصناعات الدفاعية والطاقة النووية مع كوريا الجنوبية
Lebanon 24
الرئيس التركي: نطور مشروعات للصناعات الدفاعية والطاقة النووية مع كوريا الجنوبية
21/01/2026 10:06:12
21/01/2026 10:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية
دونالد ترامب
مؤتمر صحفي
سكاي نيوز
الرئيسي
الشمالي
دونالد
النووي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسيرة تضرب مقراً معارضاً في أربيل.. قتيل من "البيشمركة" وجرحى
Lebanon 24
مسيرة تضرب مقراً معارضاً في أربيل.. قتيل من "البيشمركة" وجرحى
02:36 | 2026-01-21
21/01/2026 02:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا نشر ترامب رسائل ماكرون الخاصة؟
Lebanon 24
لماذا نشر ترامب رسائل ماكرون الخاصة؟
02:23 | 2026-01-21
21/01/2026 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سافايا يحذّر بغداد.. "الفساد هو المرض" والميليشيات "عارض"
Lebanon 24
سافايا يحذّر بغداد.. "الفساد هو المرض" والميليشيات "عارض"
02:16 | 2026-01-21
21/01/2026 02:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الدولي
Lebanon 24
نتنياهو يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الدولي
02:07 | 2026-01-21
21/01/2026 02:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
علييف من دافوس: أذربيجان وأرمينيا "أغلقتا صفحة الحرب"
Lebanon 24
علييف من دافوس: أذربيجان وأرمينيا "أغلقتا صفحة الحرب"
02:04 | 2026-01-21
21/01/2026 02:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
Lebanon 24
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
07:53 | 2026-01-20
20/01/2026 07:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
Lebanon 24
أميركيّ فاز بـ10 الاف دولار في الضاحية الجنوبيّة... شاهدوا كيف حصل على هذا المبلغ (فيديو)
09:12 | 2026-01-20
20/01/2026 09:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ كبير في المستشفى
06:36 | 2026-01-20
20/01/2026 06:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد الهزّات الأرضيّة التي ضربت لبنان والمنطقة.. العالم الهولنديّ في تعليق جديد (صورة)
09:50 | 2026-01-20
20/01/2026 09:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
Lebanon 24
أمضت أيامها الأخيرة في العناية المركزة... "الفيب" قتلت الشابة ريهام عاصم
09:25 | 2026-01-20
20/01/2026 09:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:36 | 2026-01-21
مسيرة تضرب مقراً معارضاً في أربيل.. قتيل من "البيشمركة" وجرحى
02:23 | 2026-01-21
لماذا نشر ترامب رسائل ماكرون الخاصة؟
02:16 | 2026-01-21
سافايا يحذّر بغداد.. "الفساد هو المرض" والميليشيات "عارض"
02:07 | 2026-01-21
نتنياهو يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الدولي
02:04 | 2026-01-21
علييف من دافوس: أذربيجان وأرمينيا "أغلقتا صفحة الحرب"
01:56 | 2026-01-21
المكسيك تسلم 37 عضواً من "عصابات مخدرات" إلى الولايات المتحدة
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 10:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 10:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
21/01/2026 10:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24