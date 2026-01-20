رئيس كوريا الجنوبية يحذر من توسع كوريا الشمالية في إنتاج الأسلحة النووية

اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، بمواصلة إنتاج مواد نووية تكفي لتصنيع ما بين 10 إلى 20 سلاحاً نووياً سنوياً، وذلك خلال بمناسبة العام الجديد.



وحذر لي من أن بيونغيانغ لا تزال تواصل تطوير صواريخها البالستية بعيدة المدى، بهدف الوصول إلى الأراضي الأميركية، مؤكداً أن الشمالية تسعى لامتلاك ترسانة نووية تكفي لحماية نظامها، مع قدرات صاروخية عابرة للقارات تشكل تهديداً للولايات المتحدة والعالم.



وأضاف أن التراكم المستمر لهذه المواد قد يؤدي إلى تصديرها خارج حدود البلاد، مما يشكل خطراً عالمياً، مؤكداً ضرورة اتباع نهج عملي للتعامل مع الملف الكوري .



وطالب لي بتعليق إنتاج المواد النووية وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى وقف التصدير الخارجي لها، واصفاً ذلك بأنه سيكون "مكسباً للجميع"، مشيراً إلى أنه ناقش هذا المقترح مع كل من الرئيسين الأميركي والصيني شي جينبينغ.



يذكر أن لي، الذي تولى منصبه في حزيران الماضي، سعى لفتح حوار مباشر مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، في تحول عن سياسة سلفه المتشددة، لكن بيونغيانغ لم تستجب لهذه المبادرات حتى الآن. (سكاي نيوز)



