تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من توسع كوريا الشمالية في إنتاج الأسلحة النووية

Lebanon 24
20-01-2026 | 23:42
A-
A+
د
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من توسع كوريا الشمالية في إنتاج الأسلحة النووية
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من توسع كوريا الشمالية في إنتاج الأسلحة النووية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتهم الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، كوريا الشمالية بمواصلة إنتاج مواد نووية تكفي لتصنيع ما بين 10 إلى 20 سلاحاً نووياً سنوياً، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد.

وحذر لي من أن بيونغيانغ لا تزال تواصل تطوير صواريخها البالستية بعيدة المدى، بهدف الوصول إلى الأراضي الأميركية، مؤكداً أن كوريا الشمالية تسعى لامتلاك ترسانة نووية تكفي لحماية نظامها، مع قدرات صاروخية عابرة للقارات تشكل تهديداً للولايات المتحدة والعالم.

وأضاف أن التراكم المستمر لهذه المواد قد يؤدي إلى تصديرها خارج حدود البلاد، مما يشكل خطراً عالمياً، مؤكداً ضرورة اتباع نهج عملي للتعامل مع الملف النووي الكوري الشمالي.

وطالب لي بتعليق إنتاج المواد النووية وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى وقف التصدير الخارجي لها، واصفاً ذلك بأنه سيكون "مكسباً للجميع"، مشيراً إلى أنه ناقش هذا المقترح مع كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ.

يذكر أن لي، الذي تولى منصبه في حزيران الماضي، سعى لفتح حوار مباشر مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، في تحول عن سياسة سلفه المتشددة، لكن بيونغيانغ لم تستجب لهذه المبادرات حتى الآن. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع كوريا الجنوبية: لا صحة لمزاعم انتهاك سيادة كوريا الشمالية بمسيّرتين
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الشمالية: نُحمل كوريا الجنوبية مسؤولية تصعيد التوتر
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تنفي إجراء مفاوضات رسمية مع كوريا الجنوبية حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: نطور مشروعات للصناعات الدفاعية والطاقة النووية مع كوريا الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 10:06:12 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الشمالية

دونالد ترامب

مؤتمر صحفي

سكاي نيوز

الرئيسي

الشمالي

دونالد

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:36 | 2026-01-21
Lebanon24
02:23 | 2026-01-21
Lebanon24
02:16 | 2026-01-21
Lebanon24
02:07 | 2026-01-21
Lebanon24
02:04 | 2026-01-21
Lebanon24
01:56 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24