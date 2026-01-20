ضربة أميركية لحلف الناتو.. هذا ما تخطط إدارة ترامب لفعله

تعتزم تقليص مشاركتها في بعض هياكل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك القوات والمجموعات الاستشارية التابعة له، حسب تقرير لصحيفة " بوست" الأميركية.





وتعد الخطوة أحدث مؤشر على سعي إدارة الرئيس الأميركي لتقليص الوجود العسكري في ، على وقع خلافات سياسية واقتصادية، وفقا لعدد من المسؤولين المطلعين على الأمر.



وسيؤثر هذا الإجراء الوشيك على نحو 200 عسكري، ويقلص مشاركة الولايات المتحدة في ما يقرب من 30 منظمة تابعة للناتو، بما في ذلك مراكز التميز التابعة له، التي تسعى لتدريب قوات الحلف في مختلف مجالات الحرب، بحسب المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم هوياتهم.

وبدلا من الانسحاب دفعة واحدة، تعتزم الأميركية (بنتاغون) عدم استبدال الأفراد عند انتهاء مهامهم، وهي عملية قد تستغرق سنوات، بينما أفاد مصدران أن مشاركة الولايات المتحدة في المراكز لن تتوقف تماما.



وحسب 3 مسؤولين، تشمل المجموعات الاستشارية التي سيتم تخفيض ميزانيتها تلك المخصصة لأمن الطاقة والحرب البحرية في الحلف، كما سيقلص البنتاغون مشاركته في منظمات الناتو الرسمية المخصصة للعمليات الخاصة والاستخبارات.

وتقول "واشنطن بوست" إن هذا التغيير قيد الدراسة منذ أشهر، وكشف أحد مصادر الصحيفة أنه لا علاقة له بتهديدات المتصاعدة بالاستيلاء على غرينلاند الدنماركية.



ولاقت استفزازات ترامب إدانة واسعة من القادة والعديد من المشرعين في الكونغرس الأميركي، الذين يخشون أن يلحق الرئيس "ضررا لا يمكن إصلاحه" بحلف الناتو.



وخلال مؤتمر صحفي في ، الثلاثاء، قال ترامب إن إدارته "ستتوصل إلى حل يرضي الناتو ويرضينا" فيما يتعلق بغرينلاند، مؤكدا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "لأغراض أمنية".



وأدى تعهد الرئيس الأميركي بالسيطرة على الإقليم، رغم تأكيد حكومة الدنمارك مرارا وتكرارا أنه ليس للبيع، إلى خلق أكبر أزمة داخلية في الناتو منذ عقود، ونشرت دول الحلف مؤخرا قوات عسكرية في غرينلاند، في محاولة لإظهار جدية تعاملها مع مخاوف ترامب بشأن هشاشة وضعها، إلا أن هذه الجهود لم تفلح في إقناعه بالعدول عن فكرته.



ولم يرد متحدث باسم البنتاغون على الفور على طلب للتعليق، وفقا لـ"واشنطن بوست".