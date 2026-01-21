من الطائرات المسيّرة إلى المركبات تحت الماء.. اليونان وإسرائيل تتفقان على تعميق التعاون الدفاعي والتكنولوجي

أكدت وإسرائيل خلال زيارة إلى ، التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي بين البلدين.



وجاء في بيان مشترك أن التعاون يشمل مجالات متنوعة تتراوح من التدريبات العسكرية المشتركة إلى التقارب الاستراتيجي في مجالات البحث والابتكار وتكنولوجيا الدفاع والصناعة.



وأشار وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس إلى مناقشة الجانبين لتعزيز التعامل مع أساليب النزاعات الحديثة، مع التركيز على تبادل المعرفة حول "المنصات غير المأهولة" مثل أسراب الطائرات المسيرة ومجموعات المركبات تحت الماء الذاتية القيادة.



ولفت ديندياس إلى استفادة اليونان من الخبرة لتطوير صناعتها الدفاعية، بهدف التحول من دور "المشتري" إلى "شريك منتج" لمنتجات دفاعية مبتكرة ومنخفضة التكلفة نسبياً.



من جانبه، وصف كاتس الزيارة بأنها "محطة مهمة" في التحالف ، مؤكداً حرصه على تعميق التعاون العسكري والإقليمي بين البلدين.



ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الدفاعية القائمة بين الطرفين، حيث تعد مورداً رئيسياً للأسلحة المتقدمة للجيش اليوناني.



