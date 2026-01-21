السيسي: الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط

قال إن مصر تعمل على بناء شراكات إقليمية ودولية "تحقق المنفعة"، مؤكداً أن السياسة الخارجية قائمة على "حفظ الاستقرار وتعزيزه" ومواصلة الدور الفاعل في ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي.



وأضاف السيسي أن المنطقة تواجه "تحديات غير مسبوقة" إقليمياً ودولياً بسبب "تجاوز الشرعية الدولية من بعض الأطراف"، مشدداً على أن تحقيق السلام يكون عبر "التمسك بالحوار والتعاون واحترام القانون الدولي".



وفي الملف الفلسطيني، اعتبر السيسي أن الاستقرار في "ركيزة أساسية" للسلام في ، مؤكداً أن مصر "لن تدخر جهداً" لإيجاد حل عادل وشامل للقضية . وأثنى على جهود الرئيس الأميركي ترمب من أجل السلام في غزة والمنطقة، داعياً إلى البناء على مكتسبات "قمة شرم الشيخ" وتثبيت وقف النار في غزة.



ورحب السيسي بإعلان بدء "المرحلة الثانية" من اتفاق غزة.



داخلياً، أكد الرئيس المصري أن بلاده ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن البنية التحتية التي تجذب الاستثمار في مصر "تطورت بشكل كبير".

