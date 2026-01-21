تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
السيسي: الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
21-01-2026
|
03:57
قال
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
إن مصر تعمل على بناء شراكات إقليمية ودولية "تحقق المنفعة"، مؤكداً أن السياسة الخارجية
المصرية
قائمة على "حفظ الاستقرار وتعزيزه" ومواصلة الدور الفاعل في ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي.
وأضاف السيسي أن المنطقة تواجه "تحديات غير مسبوقة" إقليمياً ودولياً بسبب "تجاوز الشرعية الدولية من بعض الأطراف"، مشدداً على أن تحقيق السلام يكون عبر "التمسك بالحوار والتعاون واحترام القانون الدولي".
وفي الملف الفلسطيني، اعتبر السيسي أن الاستقرار في
فلسطين
"ركيزة أساسية" للسلام في
الشرق الأوسط
، مؤكداً أن مصر "لن تدخر جهداً" لإيجاد حل عادل وشامل للقضية
الفلسطينية
. وأثنى على جهود الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب من أجل السلام في غزة والمنطقة، داعياً إلى البناء على مكتسبات "قمة شرم الشيخ" وتثبيت وقف النار في غزة.
ورحب السيسي بإعلان
الولايات المتحدة
بدء "المرحلة الثانية" من اتفاق غزة.
داخلياً، أكد الرئيس المصري أن بلاده ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن البنية التحتية التي تجذب الاستثمار في مصر "تطورت بشكل كبير".
