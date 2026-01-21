تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

السيسي: الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط

Lebanon 24
21-01-2026 | 03:57
A-
A+
د
السيسي: الاستقرار في فلسطين ركيزة أساسية للسلام في الشرق الأوسط
السيسي: الاستقرار في فلسطين ركيزة أساسية للسلام في الشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تعمل على بناء شراكات إقليمية ودولية "تحقق المنفعة"، مؤكداً أن السياسة الخارجية المصرية قائمة على "حفظ الاستقرار وتعزيزه" ومواصلة الدور الفاعل في ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف السيسي أن المنطقة تواجه "تحديات غير مسبوقة" إقليمياً ودولياً بسبب "تجاوز الشرعية الدولية من بعض الأطراف"، مشدداً على أن تحقيق السلام يكون عبر "التمسك بالحوار والتعاون واحترام القانون الدولي".

وفي الملف الفلسطيني، اعتبر السيسي أن الاستقرار في فلسطين "ركيزة أساسية" للسلام في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر "لن تدخر جهداً" لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وأثنى على جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل السلام في غزة والمنطقة، داعياً إلى البناء على مكتسبات "قمة شرم الشيخ" وتثبيت وقف النار في غزة.

ورحب السيسي بإعلان الولايات المتحدة بدء "المرحلة الثانية" من اتفاق غزة.

داخلياً، أكد الرئيس المصري أن بلاده ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن البنية التحتية التي تجذب الاستثمار في مصر "تطورت بشكل كبير".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء المصري: اؤكد ان مصر تنظر الى لبنان باعتباره ركيزة اساسية للاستقرار في الشرق العربي ولن تدخر جهداً لابعاد اي توتر عن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني إفتتح اجتماع "أكساد" بحضور نظيره السوري: الزراعة ركيزة الاستقرار الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نؤكد التزام الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في غزة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يُحذر: استعدوا لـ"اللا سلم" في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 19:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

عبد الفتاح

الفلسطينية

المصرية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:59 | 2026-01-21
Lebanon24
11:35 | 2026-01-21
Lebanon24
11:27 | 2026-01-21
Lebanon24
10:49 | 2026-01-21
Lebanon24
10:49 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24