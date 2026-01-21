وزير الخزانة الأميركي يدعو الأوروبيين للاستماع إلى حجج ترامب بشأن غرينلاند في دافوس

دعا الأميركي إلى تفادي ردود الفعل "الغاضبة" تجاه حديث الرئيس الأميركي حول ضم غرينلاند، وحثهم على الاستماع إلى حججه خلال لقاءات .



وجاءت تصريحات بيسنت قبل ساعات من وصول إلى الاجتماع السنوي في ، حيث قال للصحفيين: "أنصح الجميع بأخذ نفس عميق وتجنب الانسياق وراء ردود الفعل الغاضبة التي شهدناها".



وأضاف الوزير الأميركي: "لم لا ينتظرون وصول ويستمعون أولاً إلى حججه؟"، في إشارة إلى أهمية الحوار المباشر قبل إصدار الأحكام.



