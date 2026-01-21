تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون: ترامب يطلب مناورة للناتو في غرينلاند
Lebanon 24
21-01-2026
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الرئاسة
الفرنسية
الأربعاء أن
باريس
تريد أن يجري
حلف شمال الأطلسي
"مناورة" في غرينلاند، وأنها مستعدة للمشاركة فيها، وذلك في وقت أعرب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مجددا عن رغبته في ضم الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.
فقد أوضح قصر الإليزيه
أن فرنسا
تطلب إجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي في غرينلاند.
كما أوضح
القصر
أن باريس مستعدة للمساهمة في تلك المناورة.
أتى هذا التطور في وقت أثّرت فيه تهديدات
ترامب
سلبا على العلاقات المتوترة أساسا بينه وبين القوى الأوروبية، حيث أرسلت دول أوروبية، من بينها
فرنسا
وألمانيا والمملكة المتحدة، قوات عسكرية إلى الإقليم في مهمة استطلاع كجزء من مناورة نظمتها الدنمارك مع دول في حلف شمال الأطلسي، لكن خارج إطار الحلف وبالتالي من دون مشاركة
الولايات المتحدة
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية تعلن أنها طلبت إجراء مناورة لحلف الناتو في غرينلاند وتقول إنها مستعدة للمشاركة
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية تعلن أنها طلبت إجراء مناورة لحلف الناتو في غرينلاند وتقول إنها مستعدة للمشاركة
21/01/2026 19:09:03
21/01/2026 19:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: حلف الناتو حذر الدنمارك على مدى 20 عاما من ضرورة إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند
Lebanon 24
ترامب: حلف الناتو حذر الدنمارك على مدى 20 عاما من ضرورة إبعاد التهديد الروسي عن غرينلاند
21/01/2026 19:09:03
21/01/2026 19:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام الناتو: أتطلع للقاء ترامب في دافوس لبحث الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
Lebanon 24
أمين عام الناتو: أتطلع للقاء ترامب في دافوس لبحث الوضع الأمني في غرينلاند والقطب الشمالي
21/01/2026 19:09:03
21/01/2026 19:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لضم غرينلاند.. ترامب يهدد بالانسحاب من حلف الناتو
Lebanon 24
لضم غرينلاند.. ترامب يهدد بالانسحاب من حلف الناتو
21/01/2026 19:09:03
21/01/2026 19:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
حلف شمال الأطلسي
دونالد ترامب
الفرنسية
أن فرنسا
الأوروبي
ألمانيا
المملكة
تابع
قد يعجبك أيضاً
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
12:00 | 2026-01-21
21/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
Lebanon 24
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
11:59 | 2026-01-21
21/01/2026 11:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
Lebanon 24
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
11:35 | 2026-01-21
21/01/2026 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
Lebanon 24
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
11:27 | 2026-01-21
21/01/2026 11:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
Lebanon 24
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
10:49 | 2026-01-21
21/01/2026 10:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
03:00 | 2026-01-21
21/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2026-01-21
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
11:59 | 2026-01-21
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
11:35 | 2026-01-21
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
11:27 | 2026-01-21
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
10:49 | 2026-01-21
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
10:49 | 2026-01-21
عن "حزب الله"... إليكم آخر ما قاله ترامب
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 19:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 19:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 19:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24