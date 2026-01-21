ماكرون: ترامب يطلب مناورة للناتو في غرينلاند

أعلنت الرئاسة الأربعاء أن تريد أن يجري "مناورة" في غرينلاند، وأنها مستعدة للمشاركة فيها، وذلك في وقت أعرب الرئيس الأميركي مجددا عن رغبته في ضم الإقليم الدنماركي المتمتع بالحكم الذاتي.

فقد أوضح قصر الإليزيه تطلب إجراء مناورات لحلف شمال الأطلسي في غرينلاند.



كما أوضح أن باريس مستعدة للمساهمة في تلك المناورة.



أتى هذا التطور في وقت أثّرت فيه تهديدات سلبا على العلاقات المتوترة أساسا بينه وبين القوى الأوروبية، حيث أرسلت دول أوروبية، من بينها وألمانيا والمملكة المتحدة، قوات عسكرية إلى الإقليم في مهمة استطلاع كجزء من مناورة نظمتها الدنمارك مع دول في حلف شمال الأطلسي، لكن خارج إطار الحلف وبالتالي من دون مشاركة .