Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
السويد لن تنضم إلى مبادرة "مجلس السلام"

Lebanon 24
21-01-2026 | 04:40
السويد لن تنضم إلى مبادرة مجلس السلام
أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن بلاده لن تنضم إلى مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالنظر إلى الصيغة الحالية للمشروع.

جاء ذلك خلال مشاركة كريسترشون في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، حيث أشار إلى أن القرار يأتي في إطار تقييم السويد للتفاصيل المتاحة حتى الآن حول أهداف المجلس وآليات عمله.

يذكر أن المبادرة التي أعلن عنها ترامب تهدف إلى جمع دول من مختلف القارات لمناقشة سبل حل النزاعات وتعزيز الأمن الدولي، لكنها واجهت تحفظات من عدة دول تشكك في وضوح منهجيتها وتأثيرها المحتمل على التوازنات الدولية القائمة.
