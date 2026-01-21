قتلى وجرحى.. تفجير مستودع ذخيرة في اليعربية قبل انسحاب "قسد"

أفادت "الإخبارية " عن أن "قوات " "قسد" فجّرت مستودع ذخيرة في بلدة "اليعربية" الحسكة، وذلك قبل انسحابها من المنطقة.

وتدوال ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر موقع الانفجار مؤكدين سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى جراء الانفجار.



