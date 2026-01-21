الشاباك يبدّل موقفه.. دعم رسمي لمشروع "إعدام المعتقلين"

كشفت القناة السابعة أن ممثلاً عن جهاز الأمن الداخلي " " أعلن، خلال مناقشات عُقدت مساء الثلاثاء في لجنة بالكنيست برئاسة زفيكا فوغل، أن الجهاز بات يدعم رسمياً مشروع قانون يقضي بإعدام والعرب في المعتقلات الإسرائيلية، بعدما كان يتحفّظ سابقاً.



ونقلت القناة عن ممثل "الشاباك" أن القانون يُعد "إجراءً رادعاً وضرورياً"، وأن تقدير تطبيقه يجب أن يُترك "للنظام"، مضيفاً أن إعدام الفلسطينيين يحقق "أثراً رادعاً كبيراً". وأوضح أن تبدّل الموقف جاء مع تراجع المخاوف من ردود فعل " " على الرهائن، ومن ردود المعتقلين الأمنيين داخل السجون، مؤكداً "حدث تحول جذري خلال العامين الماضيين، وهناك ردع وسيطرة كاملة".



في المقابل، اعتبرت منظمة "نادي الفلسطيني" أن أي تشريع لإعدام الأسرى داخل السجون الإسرائيلية "جريمة حرب مكتملة الأركان". النادي عبدالله الزغاري إن تمرير القانون بالقراءة الأولى واستمرار مساره التشريعي يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأسرى، ويعكس التحريض الرسمي الإسرائيلي ضدهم. (ارم)

