13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
عربي-دولي
الشاباك يبدّل موقفه.. دعم رسمي لمشروع "إعدام المعتقلين"
Lebanon 24
21-01-2026
|
04:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت القناة
الإسرائيلية
السابعة أن ممثلاً عن جهاز الأمن الداخلي
الإسرائيلي
"
الشاباك
" أعلن، خلال مناقشات عُقدت مساء الثلاثاء في لجنة
الأمن القومي
بالكنيست برئاسة زفيكا فوغل، أن الجهاز بات يدعم رسمياً مشروع قانون يقضي بإعدام
الفلسطينيين
والعرب في المعتقلات الإسرائيلية، بعدما كان يتحفّظ سابقاً.
ونقلت القناة عن ممثل "الشاباك" أن القانون يُعد "إجراءً رادعاً وضرورياً"، وأن تقدير تطبيقه يجب أن يُترك "للنظام"، مضيفاً أن إعدام الفلسطينيين يحقق "أثراً رادعاً كبيراً". وأوضح أن تبدّل الموقف جاء مع تراجع المخاوف من ردود فعل "
حماس
" على الرهائن، ومن ردود المعتقلين الأمنيين داخل السجون، مؤكداً "حدث تحول جذري خلال العامين الماضيين، وهناك ردع وسيطرة كاملة".
في المقابل، اعتبرت منظمة "نادي
الأسير
الفلسطيني" أن أي تشريع لإعدام الأسرى داخل السجون الإسرائيلية "جريمة حرب مكتملة الأركان".
وقال مدير
النادي عبدالله الزغاري إن تمرير القانون بالقراءة الأولى واستمرار مساره التشريعي يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأسرى، ويعكس التحريض الرسمي الإسرائيلي ضدهم. (ارم)
