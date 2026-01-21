تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أميركا: ما يجري في إيران ليس أمناً بل قمع منظّم

Lebanon 24
21-01-2026 | 05:15
أكد الحساب الرسمي باللغة الفارسية لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس"، أن القمع المتواصل الذي يمارسه النظام الإيراني يثبت حقيقة واحدة، وهي أن السلطات "تخشى شعبها أكثر من خشيتها من أي تهديد خارجي".

وشددت الوزارة في تدوينتها على أن حالة "البارانويا" التي تسيطر على النظام الإيراني دفعت البلاد إلى العيش في ظل "أحكام عرفية غير معلنة" وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن العناصر المسلحة باتت تسيطر على الشوارع، فيما تؤدي قيود حظر التجوال ونقاط التفتيش إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين.

وتأتي تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في إيران خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.
