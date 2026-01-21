أميركا: ما يجري في إيران ليس أمناً بل قمع منظّم

أكد الحساب الرسمي باللغة الفارسية لوزارة الخارجية على منصة "إكس"، أن القمع المتواصل الذي يمارسه النظام يثبت حقيقة واحدة، وهي أن السلطات "تخشى شعبها أكثر من خشيتها من أي تهديد خارجي".



وشددت الوزارة في تدوينتها على أن حالة "البارانويا" التي تسيطر على النظام الإيراني دفعت البلاد إلى العيش في ظل "أحكام عرفية غير معلنة" وفق تعبيرها.



وأشارت إلى أن العناصر المسلحة باتت تسيطر على الشوارع، فيما تؤدي قيود حظر التجوال ونقاط التفتيش إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين.



وتأتي تصريحات في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.



