عربي-دولي
والدتها فجّرت مفاجأة... هذا سبب وفاة "الستايلست" ريهام عاصم
Lebanon 24
21-01-2026
|
05:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجّرت والدة الستايلست
المصرية
الراحلة ريهام عاصم مفاجأة حول سبب وفاة ابنتها، وكشفت أنّها راحت ضحية الإهمال الطبي في مستشفى شهير في منطقة المهندسين، نافية أن يكون "الفيب" وراء وفاتها.
واتهمت والدة الراحلة الفريق الطبي المشرف على ابنتها بإهمال حالتها، وأشارت إلى أنّها تلقت جرعة "كورتيزون" قبل أيام من وفاتها، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وحدوث مضاعفات أدت إلى تراكم الماء على رئتيها. (العربية)
