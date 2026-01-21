والدتها فجّرت مفاجأة... هذا سبب وفاة "الستايلست" ريهام عاصم

فجّرت والدة الستايلست الراحلة ريهام عاصم مفاجأة حول سبب وفاة ابنتها، وكشفت أنّها راحت ضحية الإهمال الطبي في مستشفى شهير في منطقة المهندسين، نافية أن يكون "الفيب" وراء وفاتها.



واتهمت والدة الراحلة الفريق الطبي المشرف على ابنتها بإهمال حالتها، وأشارت إلى أنّها تلقت جرعة "كورتيزون" قبل أيام من وفاتها، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وحدوث مضاعفات أدت إلى تراكم الماء على رئتيها. (العربية)

Advertisement