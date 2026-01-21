تعرّض لوعكة صحيّة خطيرة... وفاة رفعت الأسد عن 88 عاماً

أعلنت وكالة " "، أنّ عمّ الرئيس السوري السابق ، تُوفِيَ عن عمر 88 عاماً، نتيجة تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.

ونشر سوار نجل رفعت، صورة سوداء عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استبدل صورته الشخصية بصورة تجمعه مع والده.