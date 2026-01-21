تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بالأرقام.. تعرفوا إلى أقوى جوازات السفر الخليجية عام 2026

Lebanon 24
21-01-2026 | 06:01
A-
A+
بالأرقام.. تعرفوا إلى أقوى جوازات السفر الخليجية عام 2026
بالأرقام.. تعرفوا إلى أقوى جوازات السفر الخليجية عام 2026 photos 0
أظهر مؤشر "هينلي" لجوازات السفر 2026، ترتيب الدول الخليجية من حيث قوة جوازات السفر الخاصة بها، وذلك على النحو التالي:
 
 
- الـ5 عالمياً
- الدخول إلى 184 وجهة

2- قطر:
- الـ47 عالمياً
- الدخول إلى 111 وجهة
- الـ50 عالمياً
- الدخول إلى 96 وجهة
 
- الـ54 عالمياً
- الدخول إلى 88 وجهة

- الـ55 عالمياً
- الدخول إلى 87 وجهة 
- الـ57 عالمياً
- الدخول إلى 85 وجهة
 
