بالأرقام.. تعرفوا إلى أقوى جوازات السفر الخليجية عام 2026

أظهر مؤشر "هينلي" لجوازات السفر 2026، ترتيب الدول الخليجية من حيث قوة جوازات السفر الخاصة بها، وذلك على النحو التالي:

1- :

- الـ5 عالمياً

- الدخول إلى 184 وجهة



2- قطر:

- الـ47 عالمياً

- الدخول إلى 111 وجهة



3- :

- الـ50 عالمياً

- الدخول إلى 96 وجهة

4- :

- الـ54 عالمياً

- الدخول إلى 88 وجهة



5- :



- الـ55 عالمياً

- الدخول إلى 87 وجهة



6- :

- الـ57 عالمياً

- الدخول إلى 85 وجهة