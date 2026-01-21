الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو غدًا

قال اليوم الأربعاء، إن سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في ، غدًا الخميس.



وأضاف الكرملين أنه من المقرر أن يصل عباس إلى العاصمة الروسية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب .



وكانت آخر زيارة رسمية أجراها محمود عباس إلى العاصمة الروسية في الفترة ما بين 8 و10 أيار 2025، تلبيةً لدعوة من للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على .



Advertisement