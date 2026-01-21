تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو غدًا

Lebanon 24
21-01-2026 | 06:03
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو غدًا
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو غدًا photos 0
قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في موسكو، غدًا الخميس.

وأضاف الكرملين أنه من المقرر أن يصل عباس إلى العاصمة الروسية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب رويترز.

وكانت آخر زيارة رسمية أجراها محمود عباس إلى العاصمة الروسية في الفترة ما بين 8 و10 أيار 2025، تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية
الكرملين: اجتماع بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ويتكوف يعقد غدا الثلاثاء
الكرملين: عباس سيصل إلى موسكو قريبا وسنجري مفاوضات غدا
الكرملين: يمكن التوصل إلى اتفاق سريع بشأن إجراء محادثة بين بوتين وترامب
البيت الأبيض: ترمب أجرى محادثات هاتفية جيدة ومثمرة مع بوتين ⁧‫
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

محمود عباس

الكرملين

النازية

