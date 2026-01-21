تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

إيطاليا تبتعد عن "مجلس السلام" لترامب خوفًا من خرق الدستور

Lebanon 24
21-01-2026 | 06:17
إيطاليا تبتعد عن مجلس السلام لترامب خوفًا من خرق الدستور
إيطاليا تبتعد عن مجلس السلام لترامب خوفًا من خرق الدستور photos 0
ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، الأربعاء، أن إيطاليا لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى مخاوف من أن ينطوي الانضمام إلى كيان يقوده زعيم دولة واحدة على انتهاك دستور البلاد.

وأثارت خطة ترامب حتى الآن ردود فعل حذرة من حلفاء غربيين، إذ يرى دبلوماسيون أنها قد تقوض دور الأمم المتحدة في إدارة النزاعات الدولية، بحسب"رويترز".


هل يستمر ترامب في قيادة مجلس السلام بعد انتهاء ولايته؟

ومن المقرر أن يترأس ترامب، غدًا الخميس، مراسم الاحتفال بالمجموعة الجديدة في دافوس بسويسرا، حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن من غير المرجح أن تحضر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، المنتمية للتيار اليميني والتي تربطها علاقات ودية مع ترامب، مراسم دافوس.

ولم ترد الحكومة الإيطالية حتى الآن على طلب للتعليق.
