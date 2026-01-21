تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بشأن مخيّم الهول والسجون الأمنيّة... بيان عاجل من السلطات السوريّة
Lebanon 24
21-01-2026
|
06:28
أعلنت السلطات
السورية
أن
مخيم الهول
والسجون الأمنية التي تم نشر قوات أمنية فيها أصبحت مناطق محظورة بالكامل، ويُمنع الاقتراب منها تحت طائلة المساءلة القانونية.
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: مخيم الهول بريف الحسكة والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها حديثا مناطق محظورة يُمنع الاقتراب منها
Lebanon 24
الداخلية السورية: مخيم الهول بريف الحسكة والسجون الأمنية التي تم الانتشار فيها حديثا مناطق محظورة يُمنع الاقتراب منها
21/01/2026 19:10:24
21/01/2026 19:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر أمني سوري للجزيرة: قوات قسد أخطرت العائلات في مخيم الهول بالسماح لها بالخروج قبل انسحابها
Lebanon 24
مصدر أمني سوري للجزيرة: قوات قسد أخطرت العائلات في مخيم الهول بالسماح لها بالخروج قبل انسحابها
21/01/2026 19:10:24
21/01/2026 19:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع في مخيم الهول شرقي الحسكة
Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع في مخيم الهول شرقي الحسكة
21/01/2026 19:10:24
21/01/2026 19:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية تُعلن عن جاهزيتها لاستلام مخيّم الهول
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية تُعلن عن جاهزيتها لاستلام مخيّم الهول
21/01/2026 19:10:24
21/01/2026 19:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
12:00 | 2026-01-21
21/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
Lebanon 24
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
11:59 | 2026-01-21
21/01/2026 11:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
Lebanon 24
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
11:35 | 2026-01-21
21/01/2026 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
Lebanon 24
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
11:27 | 2026-01-21
21/01/2026 11:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
Lebanon 24
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
10:49 | 2026-01-21
21/01/2026 10:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
03:00 | 2026-01-21
21/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2026-01-21
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
11:59 | 2026-01-21
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
11:35 | 2026-01-21
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
11:27 | 2026-01-21
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
10:49 | 2026-01-21
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
10:49 | 2026-01-21
عن "حزب الله"... إليكم آخر ما قاله ترامب
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 19:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 19:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 19:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
