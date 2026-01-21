آخر إعلان.. هذا ما سيشهده النفط خلال الـ2026

أعلنت ، اليوم الأربعاء، أن الطلب العالمي على لعام 2026 سيزداد.



وتتوقع الوكالة حالياً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 930 ألف برميل يومياً هذا العام، مقابل 860 ألف برميل يومياً في تقريرها السابق.



وأظهرت حسابات لوكالة " " استناداً إلى التقرير أن المعروض العالمي من النفط سيتجاوز الطلب بمقدار 3.69 مليون برميل يومياً هذا العام.



كذلك، قالت وكالة "في الوقت الحالي، توفر المستويات المرتفعة من المخزونات قدراً من الطمأنينة للمتعاملين في السوق وتسهم في إبقاء الأسعار ".

Advertisement