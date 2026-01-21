في تركيا... علقت جثة بصنارته!

علقت صنارة صياد ، بجثة شاب قرب في محافظة انطاليا المطلة على .



واستعان الصياد بصديق له يصطاد قربه، وبعدد من الأشخاص في المكان، ظناً منه أنه قد اصطاد سمكة كبيرة جداً، قبل اكتشاف أنها جثة شاب لم تتضح ظروف غرقه بعد.

وعثرت فرق الشرطة والإسعاف والإنقاذ التي حضرت للمكان، على بطاقة شخصية حددوا عبرها هوية الضحية، وهو مواطن تركي يدعى إبراهيم أويسال، ويبلغ من العمر 23 عاماً. (ارم نيوز)