لقاء استثنائي يجمع أردوغان وشاكيل أونيل في إسطنبول

شهد مركز تطوير كرة السلة في مدينة إسطنبول حدثا رياضيا مميزا جمع بين الرئيس والأسطورة الأميركية السابقة في كرة السلة للمحترفين شاكيل أونيل.

وجاء اللقاء، الذي نشر عبر حسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في أجواء ودية وتفاعلية، حيث شارك الاثنان في لعب كرة السلة معا داخل الملعب، ثم تبادلا الكرات الموقعة بتواقيعهما في لفتة رمزية تبرز الاحترام المتبادل وتقدير الرياضة كأداة للتواصل.

ولم تقتصر الفعالية على المباراة فقط، بل اغتنم أردوغان وأونيل الفرصة لالتقاط صور تذكارية جماعية مع طلاب المركز الشباب، في خطوة تعكس اهتمام السلطات بتشجيع الرياضة وتفاعل الشباب مع رموزها العالمية.



وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين ، بينما أظهر التفاعل بين الرئيس وأونيل أجواء من الود والاحترام، بعيدا عن الطابع الرسمي الصارم المعتاد في الزيارات الرسمية. (روسيا اليوم)