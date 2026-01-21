رئيس الأركان الإسرائيليّ: استلمنا 3 طائرات جديدة من نوع "اف-35"

قال ، إنّ "سلاح الجوّ يُشكّل الذراع الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي".

وشدّد خلال زيارة إلى قاعدة نيفاتيم على "دور سلاح الجوّ المركزي في المجهودين الهجومي والدفاعي في مختلف ساحات القتال خلال العامين الماضيين".

وأضاف أنّ "التجارب العملياتية التي خاضها سلاح الجوّ في إطار الحرب وعملية " الصاعد" تمثل خبرة فريدة على مستوى عالمي، سيتمّ استخلاص الدروس منها لضمان الحفاظ على أمن ".





واختتم زامير بالقول إن سلاح الجوّ استلم في الأسبوع الأخير ثلاث مقاتلات جديدة من طراز "F‑35i". (روسيا اليوم)