Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رئيس الأركان الإسرائيليّ: استلمنا 3 طائرات جديدة من نوع "اف-35"

Lebanon 24
21-01-2026 | 08:22
رئيس الأركان الإسرائيليّ: استلمنا 3 طائرات جديدة من نوع اف-35
رئيس الأركان الإسرائيليّ: استلمنا 3 طائرات جديدة من نوع اف-35 photos 0
قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إنّ "سلاح الجوّ يُشكّل الذراع الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي".
 
 
وشدّد زامير خلال زيارة إلى قاعدة نيفاتيم على "دور سلاح الجوّ المركزي في المجهودين الهجومي والدفاعي في مختلف ساحات القتال خلال العامين الماضيين".
 
 
وأضاف أنّ "التجارب العملياتية التي خاضها سلاح الجوّ في إطار الحرب وعملية "الأسد الصاعد" تمثل خبرة فريدة على مستوى عالمي، سيتمّ استخلاص الدروس منها لضمان الحفاظ على أمن إسرائيل".


واختتم زامير بالقول إن سلاح الجوّ استلم في الأسبوع الأخير ثلاث مقاتلات جديدة من طراز "F‑35i". (روسيا اليوم)
 
 
 
