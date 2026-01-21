تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
عربي-دولي

ترامب: الولايات المتحدة ترغب في المفاوضات لبحث شراء غرينلاند

Lebanon 24
21-01-2026 | 09:34
ترامب: الولايات المتحدة ترغب في المفاوضات لبحث شراء غرينلاند
ترامب: الولايات المتحدة ترغب في المفاوضات لبحث شراء غرينلاند photos 0
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ "الولايات المتحدة تواجه مخاطر أكثر من ذي قبل، وترغب في المفاوضات لبحث شراء غرينلاند".

واعتبر أنه "لا توجد أي قوة في حلف شمال الأطلسي قادرة على حماية غرينلاند سوى الولايات المتحدة".

وشدد على أن "غرينلاند قطعة كبيرة من الجليد، والولايات المتحدة تسعى لمنع الخصوم من الحصول عليها، لأنّ موقع الجزيرة استراتيجي بين أميركا وروسيا والصين".

ونفى الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بالسعي للحصول على المعادن النادرة في غرينلاند، مشددا على أن الولايات المتحدة بحاجة للجزيرة من أجل الأمن القومي

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ساعدت الدنمارك في الحصول على غرينلاند، واصفا موقف بلاده بإعادة غرينلاند للدنمارك بـ"الغبي". (ارم نيوز)
