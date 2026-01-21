ترامب: الولايات المتحدة ترغب في المفاوضات لبحث شراء غرينلاند

قال الرئيس الأميركي ، إنّ " تواجه مخاطر أكثر من ذي قبل، وترغب في المفاوضات لبحث شراء غرينلاند".



واعتبر أنه "لا توجد أي قوة في قادرة على حماية غرينلاند سوى الولايات المتحدة".



وشدد على أن "غرينلاند قطعة كبيرة من الجليد، والولايات المتحدة تسعى لمنع الخصوم من الحصول عليها، لأنّ موقع استراتيجي بين أميركا وروسيا والصين".



ونفى الاتهامات الموجهة للولايات المتحدة بالسعي للحصول على النادرة في غرينلاند، مشددا على أن الولايات المتحدة بحاجة للجزيرة من أجل .



ولفت إلى أن الولايات المتحدة ساعدت الدنمارك في الحصول على غرينلاند، واصفا موقف بلاده بإعادة غرينلاند للدنمارك بـ"الغبي". (ارم نيوز)

