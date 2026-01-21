إجراءات أمنية مشددة في كركوك تحسّبًا لتسلل عناصر داعش

أعلن قائد عمليات ، الفريق الركن صالح حرز، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في السيطرات المتاخمة لإقليم بالتعاون مع ، تشمل التدقيق على هويات الأشخاص والبضائع الوافدة من الإقليم.



وفي تصريح لوكالة الأنباء (واع)، قال قائد عمليات كركوك، إنه "في ظل وتيرة الأحداث المتسارعة والتغيرات الطارئة في ، ولا سيما في المناطق المحاذية لإقليم كردستان، ومع توقع موجة نزوح نحو الإقليم، وتسرب أعداد كبيرة من عناصر داعش من مراكز الاحتجاز في الشدادي والهول السوريين، فإن الجيش يمسك بزمام عمل السيطرات المتاخمة للإقليم في كركوك".



وأضاف أن "ذلك يتم إلى جانب الأجهزة الاستخبارية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية؛ لتعزيز وتقوية مهام السيطرات، وأداء دور آخر يخص مهمة التدقيق للأشخاص والبضائع من الإقليم عبر كركوك؛ لضمان عدم عبور الأفراد والمسافرين العرب والأجانب الذين لا يمتلكون تأشيرات سفر رسمية صادرة من العراقية، والتي قد يستغلها الإرهابيون".



Advertisement