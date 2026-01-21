تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
إجراءات أمنية مشددة في كركوك تحسّبًا لتسلل عناصر داعش
Lebanon 24
21-01-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن قائد عمليات
كركوك
، الفريق الركن صالح حرز، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في السيطرات المتاخمة لإقليم
كردستان
بالتعاون مع
وزارة الداخلية
، تشمل التدقيق على هويات الأشخاص والبضائع الوافدة من الإقليم.
وفي تصريح لوكالة الأنباء
العراقية
(واع)، قال قائد عمليات كركوك، إنه "في ظل وتيرة الأحداث المتسارعة والتغيرات الطارئة في
سوريا
، ولا سيما في المناطق المحاذية لإقليم كردستان، ومع توقع موجة نزوح نحو الإقليم، وتسرب أعداد كبيرة من عناصر داعش من مراكز الاحتجاز في الشدادي والهول السوريين، فإن الجيش
العراقي
يمسك بزمام عمل السيطرات المتاخمة للإقليم في كركوك".
وأضاف أن "ذلك يتم إلى جانب الأجهزة الاستخبارية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية؛ لتعزيز وتقوية مهام السيطرات، وأداء دور آخر يخص مهمة التدقيق للأشخاص والبضائع
القادمة
من الإقليم عبر كركوك؛ لضمان عدم عبور الأفراد والمسافرين العرب والأجانب الذين لا يمتلكون تأشيرات سفر رسمية صادرة من
وزارة الخارجية
العراقية، والتي قد يستغلها الإرهابيون".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل: إجراءات أمنية مشددة لوزير التراث بعد تلقي تهديدات جسدية
Lebanon 24
إسرائيل: إجراءات أمنية مشددة لوزير التراث بعد تلقي تهديدات جسدية
21/01/2026 19:11:46
21/01/2026 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط اجراءات أمنية مشددة.. الاسير في المستشفى
Lebanon 24
وسط اجراءات أمنية مشددة.. الاسير في المستشفى
21/01/2026 19:11:46
21/01/2026 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا ترفع جاهزيتها في البحر الأسود.. إجراءات أمنية مشددة بعد هجمات على ناقلات نفط
Lebanon 24
تركيا ترفع جاهزيتها في البحر الأسود.. إجراءات أمنية مشددة بعد هجمات على ناقلات نفط
21/01/2026 19:11:46
21/01/2026 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات احترازية ألمانية وبريطانية تحسبًا لضربة أميركية محتملة لإيران
Lebanon 24
إجراءات احترازية ألمانية وبريطانية تحسبًا لضربة أميركية محتملة لإيران
21/01/2026 19:11:46
21/01/2026 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية
وزارة الداخلية
وزارة الخارجية
وكالة الأنباء
إقليم كردستان
العراقية
العراقي
كردستان
تابع
قد يعجبك أيضاً
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
Lebanon 24
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
12:00 | 2026-01-21
21/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
Lebanon 24
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
11:59 | 2026-01-21
21/01/2026 11:59:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
Lebanon 24
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
11:35 | 2026-01-21
21/01/2026 11:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
Lebanon 24
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
11:27 | 2026-01-21
21/01/2026 11:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
Lebanon 24
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
10:49 | 2026-01-21
21/01/2026 10:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
03:00 | 2026-01-21
21/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2026-01-21
صحيفة أميركية تُهاجم ترامب.. ما هي قصة "الأكاذيب" التي تحدثت عنها؟
11:59 | 2026-01-21
الجيش الأميركي يباشر عملية نقل معتقلي داعش من شمال شرقي سوريا إلى العراق
11:35 | 2026-01-21
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد
11:27 | 2026-01-21
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
10:49 | 2026-01-21
وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود
10:49 | 2026-01-21
عن "حزب الله"... إليكم آخر ما قاله ترامب
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 19:11:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24