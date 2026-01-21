تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

إجراءات أمنية مشددة في كركوك تحسّبًا لتسلل عناصر داعش

Lebanon 24
21-01-2026 | 10:08
إجراءات أمنية مشددة في كركوك تحسّبًا لتسلل عناصر داعش
إجراءات أمنية مشددة في كركوك تحسّبًا لتسلل عناصر داعش photos 0
أعلن قائد عمليات كركوك، الفريق الركن صالح حرز، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في السيطرات المتاخمة لإقليم كردستان بالتعاون مع وزارة الداخلية، تشمل التدقيق على هويات الأشخاص والبضائع الوافدة من الإقليم.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال قائد عمليات كركوك، إنه "في ظل وتيرة الأحداث المتسارعة والتغيرات الطارئة في سوريا، ولا سيما في المناطق المحاذية لإقليم كردستان، ومع توقع موجة نزوح نحو الإقليم، وتسرب أعداد كبيرة من عناصر داعش من مراكز الاحتجاز في الشدادي والهول السوريين، فإن الجيش العراقي يمسك بزمام عمل السيطرات المتاخمة للإقليم في كركوك".

وأضاف أن "ذلك يتم إلى جانب الأجهزة الاستخبارية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية؛ لتعزيز وتقوية مهام السيطرات، وأداء دور آخر يخص مهمة التدقيق للأشخاص والبضائع القادمة من الإقليم عبر كركوك؛ لضمان عدم عبور الأفراد والمسافرين العرب والأجانب الذين لا يمتلكون تأشيرات سفر رسمية صادرة من وزارة الخارجية العراقية، والتي قد يستغلها الإرهابيون". 
وكالة الأنباء العراقية

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية

وكالة الأنباء

إقليم كردستان

العراقية

العراقي

كردستان

Lebanon24
12:00 | 2026-01-21
Lebanon24
11:59 | 2026-01-21
Lebanon24
11:35 | 2026-01-21
Lebanon24
11:27 | 2026-01-21
Lebanon24
10:49 | 2026-01-21
Lebanon24
10:49 | 2026-01-21
