وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود

نعى السعودي في بيان له اليوم الأربعاء، الأمير فيصل بن بن بن فيصل آل .

وقال الملكي في بيانه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود بن فيصل آل سعود".

وأضاف البيان: "وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 3 شعبان 1447هجري، بعد صلاة في الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". (روسيا اليوم)