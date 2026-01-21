تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر
Lebanon 24
21-01-2026
|
11:27
photos
أعاد
المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية
(قسد)، اليوم، نفيه القاطع للاتهامات الصادرة عن الحكومة
السورية
بشأن استهداف مستودع ذخيرة في منطقة تل كوجر/اليعربية بمحافظة الحسكة.
وأكد البيان أنه "لم يكن لقواتنا أي نشاط عسكري في تلك المنطقة، كما لم ننفذ أي عملية من هذا النوع"، مشددًا على عدم وجود علاقة للقوات بهذا الحادث من قريب أو بعيد.
وكشف
المركز الإعلامي
عن الأسباب الحقيقية للواقعة، بحسب المعلومات المؤكدة المتوفرة لديه، موضحًا أن "الانفجار الذي وقع نجم عن حادث أثناء قيام فصائل
دمشق
بنقل الذخيرة".
وكانت الحكومة السورية قد اتهمت قوات
سوريا
الديمقراطية
بتنفيذ هجوم متعمد استهدف مستودعًا للذخيرة في منطقة تل
كوجر
(اليعربية).
وتقع تل كوجر، المعروفة رسميًا ببلدة اليعربية، في أقصى شمال
شرق سوريا
، وتتبع إداريًا لمحافظة الحسكة.
