قسد تنفي اتهامات دمشق باستهداف مستودع ذخيرة في تل كوجر

أعاد (قسد)، اليوم، نفيه القاطع للاتهامات الصادرة عن الحكومة بشأن استهداف مستودع ذخيرة في منطقة تل كوجر/اليعربية بمحافظة الحسكة.وأكد البيان أنه "لم يكن لقواتنا أي نشاط عسكري في تلك المنطقة، كما لم ننفذ أي عملية من هذا النوع"، مشددًا على عدم وجود علاقة للقوات بهذا الحادث من قريب أو بعيد.وكشف عن الأسباب الحقيقية للواقعة، بحسب المعلومات المؤكدة المتوفرة لديه، موضحًا أن "الانفجار الذي وقع نجم عن حادث أثناء قيام فصائل بنقل الذخيرة".وكانت الحكومة السورية قد اتهمت قوات بتنفيذ هجوم متعمد استهدف مستودعًا للذخيرة في منطقة تل (اليعربية).وتقع تل كوجر، المعروفة رسميًا ببلدة اليعربية، في أقصى شمال ، وتتبع إداريًا لمحافظة الحسكة.