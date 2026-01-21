تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد

Lebanon 24
21-01-2026 | 11:35
ترامب يدعو البابا للانضمام إلى مجلس السلام والفاتيكان يدرس الرد
تلقى البابا لاوون الرابع عشر دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنشائه، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء، نقلًا عن أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، بحسب وكالة "رويترز".


وقال بارولين، في تصريح للصحافيين: "نحن أيضا تلقينا هذه الدعوة، وقد تلقاها البابا ونحن نفكر بما ينبغي فعله. نحن في طور دراسة معمقة، وأعتقد أن هذه مسألة تحتاج إلى وقت للتفكير وإعطاء الجواب". 


وفي حين كان من المفترض أن يكون مجلس السلام الذي شكله ترامب في الأصل مجموعة صغيرة من قادة العالم للإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، لكن طموحات الإدارة تضخمت لتصبح مفهوماً أكثر اتساعاً، فقد وجه الرئيس دعوات إلى عشرات الدول، وألمح إلى أنه سيتوسط، قريباً، في النزاعات العالمية، على غرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. (آرم نيوز) 
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
نتنياهو يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الدولي
البحرين تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
الخارجية المغربية: المغرب يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

البابا لاوون الرابع عشر

دولة الفاتيكان

دونالد ترامب

مجلس الأمن

الكاردينال

الرابع عشر

الفاتيكان

