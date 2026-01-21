ترامب يدعو البابا للانضمام إلى "مجلس السلام" والفاتيكان يدرس الرد

تلقى دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعمل الرئيس الأميركي على إنشائه، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء، نقلًا عن أمين سر بييترو بارولين، بحسب وكالة " ".





وقال بارولين، في تصريح للصحافيين: "نحن أيضا تلقينا هذه الدعوة، وقد تلقاها البابا ونحن نفكر بما ينبغي فعله. نحن في طور دراسة معمقة، وأعتقد أن هذه مسألة تحتاج إلى وقت للتفكير وإعطاء الجواب".





وفي حين كان من المفترض أن يكون مجلس السلام الذي شكله في الأصل مجموعة صغيرة من قادة العالم للإشراف على خطة وقف إطلاق النار في غزة، لكن طموحات الإدارة تضخمت لتصبح مفهوماً أكثر اتساعاً، فقد وجه الرئيس دعوات إلى عشرات الدول، وألمح إلى أنه سيتوسط، قريباً، في النزاعات العالمية، على غرار . (آرم نيوز)

