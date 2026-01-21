أعلنت السلطات ، اليوم الأربعاء، توقيف مواطنة تحمل الجنسية الألمانية-الأوكرانية بتهمة تزويد السفارة الروسية في بمعلومات حول المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا وصناعة الدفاع الألمانية. وأكدت التحقيقات ضلوع مسؤولين سابقين في الجيش الألماني بالقضية.





ووفق وكالة "فرانس برس"، تتهم المشتبه بها، إيلونا و.، بـ "جمع معلومات عن المشاركين في مناسبات سياسية رفيعة المستوى، والسعي للحصول على بيانات حول مواقع صناعة السلاح واختبار الطائرات المسيرة، إضافة إلى معلومات عن عمليات متعلقة بتسليم لأوكرانيا".





من جانبه، أوضح متحدث باسم الألمانية أن المشتبه بها يُعتقد أنها نقلت معلومات حصلت عليها من ضابط سابق في هيئة الأركان وآخر رفيع المستوى غادر الجيش قبل 15 عامًا، وكلاهما لا يزالان متواريين.





وشملت عمليات الدهم مواقع في براندبورغ شرقي ألمانيا، ورينانيا-فستفاليا غربًا، وميونيخ جنوبًا، ضمن التحقيقات المتعلقة بهذين المسؤولين السابقين.





يُذكر أن يواصل نفي أي نية لتهديد أمن ، متهماً في المقابل الغرب بالسعي إلى إضعاف .

