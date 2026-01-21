ترامب يتحرك لجمع السيسي وآبي أحمد: قضية سد النهضة أصبحت "خطيرة"

أعلن الرئيس الأميركي ، خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن مساعيه لترتيب لقاء يجمع بين السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لبحث ملف سد النهضة، واصفاً القضية بأنها "أصبحت خطيرة".





وأكد أنه سينظر فيما يمكن القيام به بشأن أزمة السد، مذكراً بأنه كان "قريباً جداً" من التوصل إلى اتفاق خلال ولايته الأولى، وأنه سيسعى لدفع هذا الملف مجدداً. ووصف ترامب العلاقات الأميركية بأنها "رائعة وقوية لسنوات طويلة".

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره لدعم ترامب لمصر في هذا الملف، مؤكداً أهمية هذا الدور في الوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق مصر المائية.



وفيما يتعلق بملفات ، صرح ترامب بأن أحداً لم يتصور إمكانية تحقيق السلام في المنطقة، قائلاً: "حققنا السلام في ، وكان علينا أن نفعل شيئاً بشأن في ". كما شدد على أن حركة سيتم عليها إذا لم يتم نزع سلاحها، مشيراً إلى رغبة دول كثيرة في الانضمام إلى عضوية "مجلس السلام".



وعلى صعيد آخر، تطرق ترامب إلى ملف غرينلاند، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن استخدام القوة سيكون ضرورياً بشأنها، وذلك في إشارة إلى طموحاته السابقة بضم خلال فترته الرئاسية الأولى.



