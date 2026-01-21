بينهم قيادات من "المستوى الأول".. العراق يتسلم الدفعة الأولى من "داعش" في سوريا

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، عن تسلم الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم "داعش" الذين كانوا محتجزين في السجون ، وتضم 150 عنصراً من جنسيات وأجنبية.



أوضح النعمان أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة المجلس الوزاري للأمن الوطني في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع التحالف الدولي، وذلك لمتابعة التطورات الميدانية في وضمان السيطرة على سجون التنظيم عقب انسحاب "قوات سوريا " مع تقدم .

وأكد النعمان أن المعتقلين الذين تم تسلمهم سيودعون في المؤسسات الإصلاحية الحكومية، مشيراً إلى أنهم من العناصر التي "أوغلت بدماء " ويُصنفون ضمن قيادات المستوى الأول.



تزامناً مع الإعلان ، كشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي التنظيم من شمال شرقي سوريا إلى العراق، لضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة.

وأكدت "سنتكوم" نجاح نقل الـ 150 معتقلاً الأوائل من مرفق احتجاز في الحسكة السورية إلى موقع آمن في العراق، وسط توقعات بأن يصل إجمالي المنقولين إلى 7000 معتقل.



وأشار الناطق باسم القائد العام إلى أن تحديد أعداد الوجبات ومواعيد تسلمها سيخضع لتقدير الموقف الأمني والميداني، بهدف تطويق خطر انتشار هؤلاء الإرهابيين وتأمين حماية فاعلة للمرافق التي سيُنقلون إليها.





