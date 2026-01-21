تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بينهم قيادات من "المستوى الأول".. العراق يتسلم الدفعة الأولى من "داعش" في سوريا

Lebanon 24
21-01-2026 | 14:44
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، عن تسلم العراق الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم "داعش" الذين كانوا محتجزين في السجون السورية، وتضم 150 عنصراً من جنسيات عراقية وأجنبية.

أوضح النعمان أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة المجلس الوزاري للأمن الوطني في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع التحالف الدولي، وذلك لمتابعة التطورات الميدانية في سوريا وضمان السيطرة على سجون التنظيم عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" مع تقدم الجيش السوري.
 
وأكد النعمان أن المعتقلين الذين تم تسلمهم سيودعون في المؤسسات الإصلاحية الحكومية، مشيراً إلى أنهم من العناصر التي "أوغلت بدماء العراقيين" ويُصنفون ضمن قيادات المستوى الأول.

تزامناً مع الإعلان العراقي، كشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي التنظيم من شمال شرقي سوريا إلى العراق، لضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة.
 
وأكدت "سنتكوم" نجاح نقل الـ 150 معتقلاً الأوائل من مرفق احتجاز في الحسكة السورية إلى موقع آمن في العراق، وسط توقعات بأن يصل إجمالي المنقولين إلى 7000 معتقل.

وأشار الناطق باسم القائد العام إلى أن تحديد أعداد الوجبات القادمة ومواعيد تسلمها سيخضع لتقدير الموقف الأمني والميداني، بهدف تطويق خطر انتشار هؤلاء الإرهابيين وتأمين حماية فاعلة للمرافق التي سيُنقلون إليها.


الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

العراقيين

العراقية

ديمقراطي

السورية

العراقي

