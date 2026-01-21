تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بينهم قيادات من "المستوى الأول".. العراق يتسلم الدفعة الأولى من "داعش" في سوريا
Lebanon 24
21-01-2026
|
14:44
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
العراقية
، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، عن تسلم
العراق
الدفعة الأولى من معتقلي تنظيم "داعش" الذين كانوا محتجزين في السجون
السورية
، وتضم 150 عنصراً من جنسيات
عراقية
وأجنبية.
أوضح النعمان أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة المجلس الوزاري للأمن الوطني في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع التحالف الدولي، وذلك لمتابعة التطورات الميدانية في
سوريا
وضمان السيطرة على سجون التنظيم عقب انسحاب "قوات سوريا
الديمقراطية
" مع تقدم
الجيش السوري
.
وأكد النعمان أن المعتقلين الذين تم تسلمهم سيودعون في المؤسسات الإصلاحية الحكومية، مشيراً إلى أنهم من العناصر التي "أوغلت بدماء
العراقيين
" ويُصنفون ضمن قيادات المستوى الأول.
تزامناً مع الإعلان
العراقي
، كشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي التنظيم من شمال شرقي سوريا إلى العراق، لضمان بقائهم في مرافق احتجاز آمنة.
وأكدت "سنتكوم" نجاح نقل الـ 150 معتقلاً الأوائل من مرفق احتجاز في الحسكة السورية إلى موقع آمن في العراق، وسط توقعات بأن يصل إجمالي المنقولين إلى 7000 معتقل.
وأشار الناطق باسم القائد العام إلى أن تحديد أعداد الوجبات
القادمة
ومواعيد تسلمها سيخضع لتقدير الموقف الأمني والميداني، بهدف تطويق خطر انتشار هؤلاء الإرهابيين وتأمين حماية فاعلة للمرافق التي سيُنقلون إليها.
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
Lebanon 24
قبل القصف.. هذا ما شهدته سماء لبنان
12:29 | 2026-01-21
21/01/2026 12:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
