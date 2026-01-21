تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الخارجية السورية لـ "قسد": زمن "ورقة الضغط" انتهى.. ونحن الأقدر على إدارة السجون

Lebanon 24
21-01-2026 | 16:40
A-
A+
الخارجية السورية لـ قسد: زمن ورقة الضغط انتهى.. ونحن الأقدر على إدارة السجون
الخارجية السورية لـ قسد: زمن ورقة الضغط انتهى.. ونحن الأقدر على إدارة السجون photos 0
دعت وزارة الخارجية السورية، على لسان مدير إدارة الشؤون الأميركية قتيبة إدلبي، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى الوقف الفوري لهجماتها على الجيش السوري، وتسليم كافة البنى التحتية المستخدمة في عمليات مكافحة تنظيم "داعش".


وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، كشفت الخارجية السورية أن "قسد" استخدمت طائرات مسيّرة في هجماتها الأخيرة ضد الجيش، مطالبة إياها بالالتزام بالاتفاقات وتحقيق الاندماج والاستقرار في مناطق شمال شرقي البلاد.


وحذرت دمشق من محاولات "حزب العمال الكردستاني" استغلال ملف معتقلي "داعش" كورقة ضغط، مشيرة إلى أن "قسد" سبق وأعاقت الجهود الرامية لحل هذا الملف. وأكدت الوزارة أن هذه الورقة لن تكون وسيلة "ابتزاز" بيد تلك القوات، مشددة على أن الدولة السورية قادرة على إدارة الملف وفق المعايير القانونية والسيادية.


ورحبت الحكومة السورية ببدء عملية نقل معتقلي التنظيم، مؤكدة امتلاكها "الرؤية والقدرة الكاملة لإدارة أماكن الاحتجاز"، معلنة عزمها التنسيق مع حكومات المعتقلين لاستعادتهم.

