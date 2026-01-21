تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تحول مفاجئ في العلاقات.. رئيسة فنزويلا بالوكالة تزور واشنطن قريبا

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:03
تحول مفاجئ في العلاقات.. رئيسة فنزويلا بالوكالة تزور واشنطن قريبا
تحول مفاجئ في العلاقات.. رئيسة فنزويلا بالوكالة تزور واشنطن قريبا photos 0
أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى، الأربعاء، بأن رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز ستزور الولايات المتحدة قريبا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وستكون ديلسي رودريغيز أول رئيسة فنزويلية في منصبها تزور الولايات المتحدة منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء الرؤساء الذين حضروا اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

تعكس هذه الدعوة تحولا مفاجئا في العلاقات بين واشنطن وكراكاس، منذ أن نفذت قوات خاصة أميركية عملية أفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى سجن أميركي.

وكانت رودريغيز نائبة لمادورو وشخصية بارزة في الحكومة الفنزويلية المناهضة للولايات المتحدة، قبل أن تغير مسارها بعد توليها الرئاسة بالوكالة.

وما تزال المسؤولة تخضع لعقوبات أميركية تشمل تجميد الأصول.

ومع انتشار أسطول من السفن الحربية الأميركية قبالة ساحل بلدها، سمحت رودريغيز للولايات المتحدة بالتوسط في بيع النفط الفنزويلي، ووعدت بتسهيل الاستثمار الأجنبي، وأفرجت عن العشرات من السجناء السياسيين.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن رودريغيز ستزور واشنطن قريبا، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

وقالت رودريغيز بعد ذلك بوقت قصير، خلال لقاء مع مسؤولين محليين: "نحن بصدد عملية حوار ونعمل مع الولايات المتحدة، من دون أي خوف، لمواجهة خلافاتنا وصعوباتنا (...) سواء تلك البالغة الحساسية أو الأقل حساسية، والتعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية". 
