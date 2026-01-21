قبل قمة طارئة… مدريد تحث أوروبا على توحيد قدراتها العسكرية

قال الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الأربعاء، إن إسبانيا تحث على التحرك نحو تشكيل جيش مشترك للتكتل كإجراء للردع.



وذكر الوزير أنه يتعين على المنطقة التركيز أولاً على تجميع أصولها لدمج صناعاتها الدفاعية بالشكل الصحيح، ثم حَشْد تحالف من الراغبين، وفق " ".



وأقر ألباريس بأن القلق بشأن ما إذا كان المواطنون الأوروبيون على استعداد للاتحاد عسكرياً هو "نقاش مشروع"، لكنه شدد على أن "أي جهد مشترك سيكون أكثر كفاءة من 27 جيشاً وطنياً منفصلاً".



جاءت هذه التعليقات قبل اجتماع طارئ لقادة الاتحاد ، اليوم الخميس، في بروكسل، لتنسيق رد مشترك على تهديدات الرئيس الأمريكي بشراء أو ضم غرينلاند.



وأكد متحدث باسم المجلس، في وقت متأخر من الأربعاء، أن الاجتماع سيُعقد رغم إعلان ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته "وضَعا الإطار لاتفاق".



وأكد ألباريس، الذي كان يتحدث بعد اجتماع في دلهي، الأربعاء، مع نظيره الهندي، أن الهدف من مثل هذا الجيش ليس أن يحل محل حلف شمال الأطلسي.



وأضاف ألباريس: "لكننا بحاجة إلى إثبات أن ليست المكان الذي يسمح لنفسه بأن يتعرض للابتزاز عسكرياً أو اقتصادياً".



