Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

فنزويلا: تحركات عسكرية جديدة لتعزيز سلطة الرئيسة المؤقتة

Lebanon 24
21-01-2026 | 23:30
فنزويلا: تحركات عسكرية جديدة لتعزيز سلطة الرئيسة المؤقتة
بدأت ديلسي رودريغيز رئيسة فنزويلا المؤقتة، الأربعاء، عملية إعادة تنظيم للقوات المسلحة، حيث عيّنت 12 ضابطاً رفيع المستوى في القيادات الإقليمية، وفقاً لما أوردته وكالة "فرانس برس".

وكانت ديلسي رودريغيز، التي تتولى السلطة في فنزويلا، منذ الإطاحة بالزعيم اليساري نيكولاس مادورو، قد عيّنت، في وقت سابق من هذا الشهر، رئيس جهاز المخابرات قائداً جديداً لحرسها الرئاسي.
 
