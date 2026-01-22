تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

باكستان.. حريق هائل في مركز جول بلازا التجاري يودي بحياة 50 شخصاً

Lebanon 24
22-01-2026 | 00:30
A-
A+
باكستان.. حريق هائل في مركز جول بلازا التجاري يودي بحياة 50 شخصاً
باكستان.. حريق هائل في مركز جول بلازا التجاري يودي بحياة 50 شخصاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواصلت عمليات البحث إثر حريق هائل في مركز "جول بلازا" التجاري بكراتشي جنوب باكستان، والذي أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا مع العثور على 25 جثة إضافية بين الأنقاض يوم الأربعاء.

وواصلت فرق الإنقاذ تمشيط الحطام بحثا عن عشرات المفقودين الذين يخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، بعد أن استمر الحريق قرابة يومين في المجمع الذي يضم 1200 متجر لبيع ملابس الزفاف والألعاب والأواني، في حريق وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه الأكبر منذ عقود.

وأثار الحادث غضبا شعبيا في باكستان، بسبب تأخر استجابة فرق الانقاذ والإطفاء، مع إغلاق معظم مخارج المجمع التجاري.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية فتح تحقيق في أسباب الحريق والإجراءات المتخذة عقب اندلاعه. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في عكار.. حريق يودي بحياة رجل داخل منزله
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في البقاع الغربي يُودي بحياة رجل مسن
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في البترون.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة قتلى الحريق في مركز تجاري بباكستان إلى 55
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 08:32:19 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

روسيا اليوم

الباكستاني

كراتشي

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:12 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:10 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:50 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:20 | 2026-01-22
Lebanon24
01:12 | 2026-01-22
Lebanon24
01:10 | 2026-01-22
Lebanon24
01:00 | 2026-01-22
Lebanon24
00:50 | 2026-01-22
Lebanon24
00:40 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24