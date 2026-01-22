باكستان.. حريق هائل في مركز جول بلازا التجاري يودي بحياة 50 شخصاً

تواصلت عمليات البحث إثر حريق هائل في مركز "جول بلازا" التجاري بكراتشي جنوب باكستان، والذي أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا مع العثور على 25 جثة إضافية بين الأنقاض يوم الأربعاء.وواصلت فرق الإنقاذ تمشيط الحطام بحثا عن عشرات المفقودين الذين يخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، بعد أن استمر الحريق قرابة يومين في المجمع الذي يضم 1200 متجر لبيع ملابس الزفاف والألعاب والأواني، في حريق وصفته المحلية بأنه الأكبر منذ عقود.وأثار الحادث غضبا شعبيا في باكستان، بسبب تأخر استجابة فرق الانقاذ والإطفاء، مع إغلاق معظم مخارج المجمع التجاري.في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية فتح تحقيق في أسباب الحريق والإجراءات المتخذة عقب اندلاعه. (روسيا اليوم)