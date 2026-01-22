تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
22-01-2026 | 00:40
A-
A+
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط photos 0
لقي 8 أشخاص مصرعهم في تونس والمغرب خلال اليومين الماضيين نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الرسمية من تقلبات مناخية حادة يُتوقع أن تستمر أياما في عدد من الدول العربية.

وجاء ذلك استنادا إلى بيانات ومواقف رسمية رصدت هذه الموجة في دول عدة، من بينها تونس والمغرب والعراق وسوريا ومصر والسعودية والبحرين.

وارتفع عدد ضحايا التقلبات المناخية الحادة في تونس إلى 5 قتلى أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، وسط تعطّل المرافق العامة وإغلاق المؤسسات التعليمية في 15 ولاية، وتعطل خطوط المترو.

وأعلنت رئاسة الحكومة إغلاق المدارس في الولايات الشمالية والشرقية والغربية بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، في حين انتشلت الحماية المدنية جثة من منطقة الهوارية بولاية نابل، لترتفع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5، بعد تسجيل 4 وفيات الثلاثاء الماضي في مدينة المكنين بولاية المنستير.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أن عددا من الطرق لا تزال مغلقة بسبب الفيضانات في الأودية، في حين أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بتسجيل تساقطات مطرية غزيرة شملت معظم مناطق البلاد.

وفي المغرب، أعلن الجيش عن انتشال 3 جثث إثر انهيار ثلجي في جبل توبقال، أعلى قمة في البلاد.

وحذّرت الأرصاد الجوية من منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وتساقطات ثلجية ورياح قوية، يمتد تأثيره من الأربعاء حتى الخميس، إلى جانب موجة برد تطال عدة مناطق.

وكانت مدن مغربية قد شهدت في كانون الأول 2025 أمطارا غزيرة وتساقطات ثلجية كثيفة، حيث أسفرت سيولها في مدينة آسفي عن مقتل 37 شخصا.

أما العراق، فتوقعت هيئة الأنواء الجوية فيه حالة جوية شتوية تبدأ الخميس وتستمر حتى الأحد، ناجمة عن كتلة هوائية باردة ومنخفض جوي في الطبقات العليا، مع تقلبات تشمل معظم المدن بدرجات متفاوتة.

وفي سوريا، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيرا من موجة صقيع خلال الليل وفجر الخميس، مع تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي بارد ورطب يبدأ صباح الخميس ويستمر حتى مساء الجمعة، مترافقا مع هطولات ثلجية تراكمية في عدد من المناطق.

ودعت المديرية المواطنين إلى اتخاذ تدابير التدفئة اللازمة، وتجنب السفر غير الضروري تفاديا للانزلاقات وحوادث السير.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ببرودة الأجواء ليلا وفي ساعات الصباح الباكر يوم الخميس، مع دفء نسبي نهارا، وفرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، إلى جانب نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة ويؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

كذلك، حذّر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من موجة برد وأتربة مثارة على عدد من المناطق، متوقعا استمرار تأثيرها حتى صباح الخميس.

وأصدرت الأرصاد الجوية البحرينية تحذيرا من حدوث صقيع، مع توقع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 3 درجات مئوية، وقد تهبط إلى ما دون الصفر في بعض المناطق الزراعية والصحراوية. (الجزيرة)
 
