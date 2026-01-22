تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

اليمين يحقق انتصارًا جديدًا في أمريكا اللاتينية مع تقدم فرنانديز

Lebanon 24
22-01-2026 | 00:50
اليمين يحقق انتصارًا جديدًا في أمريكا اللاتينية مع تقدم فرنانديز
اليمين يحقق انتصارًا جديدًا في أمريكا اللاتينية مع تقدم فرنانديز photos 0
أظهرت استطلاعات الرأي، التي نشرت الأربعاء، أن المرشحة اليمينية لورا فرنانديز، في طريقها للفوز من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا.

وسيشكل فوز فرنانديز، التي تشير الاستطلاعات إلى أنها متقدمة بشكل مريح، أحدث انتصار لليمين في أمريكا اللاتينية بعد تشيلي وبوليفيا والبيرو وهندوراس.

وفرنانديز، المعجبة بأسلوب الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة في مكافحة العصابات، خاضت حملتها الانتخابية تحت شعار التصدي بحزم لتجار المخدرات الذين يتحملون مسؤولية تصاعد العنف في هذه الدولة الكاريبية، بحسب "فرانس برس".

وأظهرت الاستطلاعات التي أجرتها جامعة كوستاريكا ومؤسسة أوبول كونسالتوريس، أن فرنانديز تتقدم بنسبة تراوح بين 40% و43,2%، وفق النوايا المعلنة للناخبين.

ولتجنب إجراء جولة إعادة، يتوجب على المرشح الرئاسي في كوستاريكا الفوز بنسبة 40% على الأقل من الأصوات في الجولة الأولى.

ويأتي المرشح الديمقراطي الاشتراكي ألفارو راموس في المركز الثاني بفارق كبير، بحسب الاستطلاعات، حيث تتراوح نسبة تأييده بين 6,6% و8%.

وحققت فرنانديز البالغة 39 عاما، تقدما بمعدل 10 نقاط مئوية في استطلاع رأي أجرته الجامعة نفسها في كانون الأول.

وتسعى فرنانديز، الوزيرة السابقة في حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو تشافيز، إلى الفوز بالرئاسة مع غالبية برلمانية تمكنها من إجراء تغييرات في القضاء الذي تتهمه الحكومة بعرقلة برنامجها لمكافحة الجريمة.

ويتهم منتقدون فرنانديز بالسعي لفرض سلطات استبدادية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5,2 مليون نسمة.

ولم يفز أي من مرشحي اليسار في الانتخابات الرئاسية في أمريكا اللاتينية العام الماضي، حيث يجنح الناخبون للتغيير بعدما سئموا من الأزمات الاقتصادية واجتذبهم الخطاب السياسي الحاد على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبوكيلة. (ارم نيوز)
دونالد ترامب

الديمقراطي

الانتخابية

الاشتراكي

ديمقراطي

برلماني

الوزيرة

دونالد

