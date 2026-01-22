اليمين يحقق انتصارًا جديدًا في أمريكا اللاتينية مع تقدم فرنانديز

أظهرت استطلاعات الرأي، التي نشرت الأربعاء، أن المرشحة اليمينية لورا فرنانديز، في طريقها للفوز من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية في كوستاريكا.



وسيشكل فوز فرنانديز، التي تشير الاستطلاعات إلى أنها متقدمة بشكل مريح، أحدث انتصار لليمين في أمريكا اللاتينية بعد تشيلي وبوليفيا والبيرو وهندوراس.



وفرنانديز، المعجبة بأسلوب الرئيس السلفادوري بوكيلة في مكافحة العصابات، خاضت حملتها تحت شعار التصدي بحزم لتجار المخدرات الذين يتحملون مسؤولية تصاعد العنف في هذه الدولة الكاريبية، بحسب "فرانس برس".



وأظهرت الاستطلاعات التي أجرتها جامعة كوستاريكا ومؤسسة أوبول كونسالتوريس، أن فرنانديز تتقدم بنسبة تراوح بين 40% و43,2%، وفق النوايا المعلنة للناخبين.



ولتجنب إجراء جولة إعادة، يتوجب على المرشح الرئاسي في كوستاريكا الفوز بنسبة 40% على الأقل من الأصوات في الجولة الأولى.



ويأتي المرشح ألفارو راموس في المركز الثاني بفارق كبير، بحسب الاستطلاعات، حيث تتراوح نسبة تأييده بين 6,6% و8%.



وحققت فرنانديز البالغة 39 عاما، تقدما بمعدل 10 نقاط مئوية في استطلاع رأي أجرته الجامعة نفسها في كانون الأول.



وتسعى فرنانديز، السابقة في حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو تشافيز، إلى الفوز بالرئاسة مع غالبية برلمانية تمكنها من إجراء تغييرات في الذي تتهمه الحكومة بعرقلة برنامجها لمكافحة الجريمة.



ويتهم منتقدون فرنانديز بالسعي لفرض سلطات استبدادية في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5,2 مليون نسمة.



ولم يفز أي من مرشحي اليسار في الانتخابات الرئاسية في أمريكا اللاتينية العام الماضي، حيث يجنح الناخبون للتغيير بعدما سئموا من الأزمات الاقتصادية واجتذبهم الخطاب السياسي الحاد على غرار الرئيس الأمريكي وبوكيلة. (ارم نيوز)



