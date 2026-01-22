منظمة حقوقية: أكثر من 70 معتقلاً احتفلوا بإطاحة مادورو في نيكاراغوا

أفرجت السلطات في نيكاراغوا، عن 38 شخصا اتهموا بالاحتفال باعتقال ، وفق ما أفادت ، وذلك بعد أن أفادت تقارير عن احتجاز العشرات في وقت سابق من هذا الشهر.



ويعد الرئيسان المشاركان لنيكاراغوا، دانيال وروزاريو مورييو، حليفين وثيقين لمادورو الذي ألقت قوات عسكرية أمريكية القبض عليه بكراكاس في 3 كانون الثاني، ونقلته إلى لمحاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات.



وقالت منظمة "الرصد الأزرق والأبيض" غير الحكومية، التي تعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا، إن 71 شخصا على الأقل اعتقلوا خلال الأيام التي أعقبت الإطاحة بمادورو بتهم الاحتفال باعتقاله أو الدعم له.



وقالت كلوديا بينيدا، المتحدثة باسم المنظمة، لموقع "100% نوتيثياس"، إن "ما تأكدنا منه هو إطلاق سراح 38 شخصا من هذه المجموعة".



وأشارت بينيدا، التي لم تحدد موعد إطلاق سراح المعتقلين، إلى أن المفرج عنهم يخضعون لنظام "الإبلاغ والمراقبة" الذي يلزمهم بالإبلاغ عن كل خطوة يقومون بها.



ولم يصدر عن المسؤولين النيكاراغويين أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الإفراج عن المعتقلين. (ارم نيوز)



Advertisement