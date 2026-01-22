السفير الأميركي في إسرائيل: كل الخيارات مطروحة ضد إيران وترامب سيفي بوعده

وتابع: نثق أن معبر سيفتح وأعتقد أن إسرائيل ستتخذ قرارا بذلك قريبا.

علق السفير الأميركي لدى مايك هاكابي على احتمال توجيه ضربة لإيران، وقال: كل الخيارات مطروحة على الطاولة وترامب سيفي بوعده.وأشار الى أن "على أن تأخذ تهديدات على محمل الجد".وأفاد بأن "تأجيل أي ضربة محتملة ضد يعود إلى تقييم الوضع الداخلي وليس إلى تراجع في الموقف الأميركي".