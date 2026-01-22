إيطاليا توافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الإمارات

وافق على مشروع قانون لتوقيع اتفاقية التعاون في قطاع الدفاع بين والإمارات التي تم توقيعها في في 24 شباط 2025 باقتراح من الإيطالي أنطونيو تاياني.

ويتضمن الاتفاق مجالات التدريب والتكنولوجيا والصناعة وتبادل وفود ودورات تدريبية وتدريبات مشتركة ونقل تكنولوجيات بين القوات المسلحة للبلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة الخطط السنوية وضمان مبادئ السيادة والالتزامات الدولية.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلدين وتوطيد التفاهم بشأن تحديات الأمن في منطقة وخليج العرب، فضلًا عن تشجيع التعاون الصناعي والبحث العلمي في قطاع الدفاع ودعم اللوجستيات بين القوات المسلحة. يأتي هذا في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روما وأبوظبي.