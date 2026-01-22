تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

إيطاليا توافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الإمارات

Lebanon 24
22-01-2026 | 02:00
إيطاليا توافق على اتفاقية تعاون دفاعي مع الإمارات
وافق مجلس الوزراء الإيطالي على مشروع قانون لتوقيع اتفاقية التعاون في قطاع الدفاع بين إيطاليا والإمارات التي تم توقيعها في روما في 24 شباط 2025 باقتراح من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

ويتضمن الاتفاق مجالات التدريب والتكنولوجيا والصناعة وتبادل وفود ودورات تدريبية وتدريبات مشتركة ونقل تكنولوجيات بين القوات المسلحة للبلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة الخطط السنوية وضمان التزام مبادئ السيادة والالتزامات الدولية.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلدين وتوطيد التفاهم بشأن تحديات الأمن في منطقة البحر المتوسط وخليج العرب، فضلًا عن تشجيع التعاون الصناعي والبحث العلمي في قطاع الدفاع ودعم اللوجستيات بين القوات المسلحة. يأتي هذا في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روما وأبوظبي.

