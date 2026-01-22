تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل من علاقة لاسرائيل بالمعارك بين دمشق و"قسد"؟ تقرير يكشف

Lebanon 24
22-01-2026 | 02:16
A-
A+
هل من علاقة لاسرائيل بالمعارك بين دمشق وقسد؟ تقرير يكشف
هل من علاقة لاسرائيل بالمعارك بين دمشق وقسد؟ تقرير يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن دور لإسرائيل في الأزمة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اللتين تتبادلان الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار شمال شرقي البلاد.


ويتهم مسؤولون سوريون إسرائيل بدعم قوات سوريا الديمقراطية، وحثها على عدم الاندماج في الحكومة السورية.

وحسب "رويترز"، ففي الرابع من كانون الثاني الجاري أنهى وزير سوري فجأة اجتماعا في دمشق بين مسؤولين من الحكومة ومن "قسد" بشأن الاندماج، بحسب 3 مسؤولين أكراد.
وفي اليوم التالي، سافر وفد سوري إلى باريس لإجراء محادثات مع إسرائيل، بشأن اتفاق أمني بوساطة أميركية.

وقال مصدران سوريان مطلعان على الاجتماع في باريس، إن المسؤولين السوريين طالبوا نظراءهم الإسرائيليين بـ"التوقف عن تشجيع الأكراد على تأخير الاندماج".
وقال مصدر سوري آخر مطلع على الأمر، إن المسؤولين السوريين اقترحوا أثناء وجودهم هناك "القيام بعملية محدودة لاستعادة بعض الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ولم يواجهوا أي اعتراض من الجانب الإسرائيلي".

لكن إسرائيل نفت، عبر سفيرها لدى الولايات المتحدة، أنها أقرت شن هجوم للجيش السوري على الأكراد.

وردا على تقرير "رويترز"، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر: "بصفتي كنت حاضرا طوال الاجتماع الثلاثي في باريس، أؤكد أن إسرائيل لم تقر قط أي هجوم شنه الجيش السوري على الأكراد السوريين، وأي ادعاء بأننا فعلنا ذلك كاذب".

ولم ترد وزارتا الإعلام والخارجية السوريتان حتى الآن على أسئلة من "رويترز"، بشأن اجتماع باريس.

وأحالت وزارة الخارجية الأميركية "رويترز" إلى بيان أصدره المبعوث الأميركي توم براك، الثلاثاء، حث فيه "قسد" على الاندماج في الحكومة السورية، وقال إن الولايات المتحدة لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سوريا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل من علاقة بين لقاح كورونا ووفاة 10 أطفال؟ تقرير يكشف التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: الاتفاق المرتقب بين دمشق و"قسد" سيشمل حديد مناصب "قسد" في وزراتي الدفاع والداخلية
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: الوفد الذي يزور دمشق يضم مظلوم عبدي قائد "قسد" وأعضاء من القيادة العامة
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف المزيد من التفاصيل عن اعتقال مادورو.. ما علاقة "جواسيس الطعام والحيوانات"؟
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

الإسرائيلي

إلى باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-01-22
Lebanon24
06:38 | 2026-01-22
Lebanon24
06:02 | 2026-01-22
Lebanon24
05:47 | 2026-01-22
Lebanon24
05:42 | 2026-01-22
Lebanon24
05:38 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24