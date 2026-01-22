هل من علاقة لاسرائيل بالمعارك بين دمشق وقسد؟ تقرير يكشف

كشف تقرير لوكالة " " عن دور لإسرائيل في الأزمة بين الحكومة وقوات (قسد)، اللتين تتبادلان الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار شمال شرقي البلاد.





ويتهم مسؤولون سوريون بدعم قوات سوريا الديمقراطية، وحثها على عدم الاندماج في الحكومة السورية.



وحسب "رويترز"، ففي الرابع من كانون الثاني الجاري أنهى وزير سوري فجأة اجتماعا في بين مسؤولين من الحكومة ومن "قسد" بشأن الاندماج، بحسب 3 مسؤولين أكراد.

وفي اليوم التالي، سافر وفد سوري لإجراء محادثات مع إسرائيل، بشأن اتفاق أمني بوساطة أميركية.



وقال مصدران سوريان مطلعان على الاجتماع في ، إن المسؤولين السوريين طالبوا نظراءهم الإسرائيليين بـ"التوقف عن تشجيع الأكراد على تأخير الاندماج".

وقال مصدر سوري آخر مطلع على الأمر، إن المسؤولين السوريين اقترحوا أثناء وجودهم هناك "القيام بعملية محدودة لاستعادة بعض الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، ولم يواجهوا أي اعتراض من الجانب ".



لكن إسرائيل نفت، عبر سفيرها لدى ، أنها أقرت شن هجوم للجيش السوري على الأكراد.



وردا على تقرير "رويترز"، قال سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر: "بصفتي كنت حاضرا طوال الاجتماع الثلاثي في باريس، أؤكد أن إسرائيل لم تقر قط أي هجوم شنه على الأكراد السوريين، وأي ادعاء بأننا فعلنا ذلك كاذب".



ولم ترد وزارتا الإعلام والخارجية السوريتان حتى الآن على أسئلة من "رويترز"، بشأن اجتماع باريس.



وأحالت "رويترز" إلى بيان أصدره المبعوث الأميركي توم براك، الثلاثاء، حث فيه "قسد" على الاندماج في الحكومة السورية، وقال إن الولايات المتحدة لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سوريا.