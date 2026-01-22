تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إسرائيل تواصل التأهب تحسباً لضربة أميركية على إيران.. تقرير يشكف التفاصيل

Lebanon 24
22-01-2026 | 04:30
A-
A+
إسرائيل تواصل التأهب تحسباً لضربة أميركية على إيران.. تقرير يشكف التفاصيل
إسرائيل تواصل التأهب تحسباً لضربة أميركية على إيران.. تقرير يشكف التفاصيل photos 0
A+
A-
أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية والدفاعية في إسرائيل قررت رفع مستوى الاستعداد والجاهزية إلى درجات عليا، وذلك في ظل توترات إقليمية متصاعدة ومعلومات تشير إلى تحرك عسكري أميركي محتمل تجاه طهران.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن هذا الاستنفار جاء مدفوعاً بمخاوف جدية لدى القيادة الإسرائيلية من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتخذ بالفعل قراراً بتوجيه ضربة عسكرية استراتيجية لإيران.

ووفقاً للتقديرات، فإن هذه الضربة قد تدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، مما وضع المنطقة بأكملها على فوهة بركان.
وتشير التقديرات داخل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى أنه في حال نفذت الولايات المتحدة هجومها، فإن القيادة في طهران ستدرس خيارات الرد بعناية، ويبرز التخوف الأساسي في إمكانية اختيار إيران سحب إسرائيل إلى المواجهة المباشرة عبر إطلاق رشقات صاروخية نحو أهداف إسرائيلية، كبديل أو مكمل للرد على المصالح الأميركية.

لا يوجد "يقين مطلق"
من جانبهم، أكد مسؤولون كبار في جيش الدفاع الإسرائيلي أنه على الرغم من رفع حالة التأهب، إلا أنه لا يوجد "يقين مطلق" بأن طهران ستجعل من إسرائيل هدفاً أولياً أو مباشراً لردها.
وأوضح المسؤولون أن الإجراءات المتخذة حالياً هي إجراءات احترازية تهدف إلى ضمان الجاهزية التامة لكافة السيناريوهات، بما في ذلك تفعيل منظومات الدفاع الجوي وحماية الجبهة الداخلية.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة، حيث يسعى الرئيس ترامب إلى فرض واقع جديد في ملف الشرق الأوسط مع بداية عامه الثاني في الولاية الجديدة، وهو ما يثير ترقباً دولياً واسعاً لما ستؤول إليه الأوضاع في الأشهر القادمة.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

القادمة

