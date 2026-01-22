حماس تدين عقوبات الولايات المتحدة على جمعيات فلسطينية

نددت ، يوم الخميس، بقرار فرض عقوبات على جمعيات فلسطينية، معتبرة أن الخطوة جاءت بتحريض من .





وكانت أعلنت الأربعاء فرض عقوبات على ست جمعيات خيرية تعمل في غزة، إضافة إلى مجموعة دعمت السفن التي حاولت كسر الحصار المفروض على القطاع، متهمة إياها بالارتباط بحركة حماس، بحسب "فرانس برس".





وأدانت الحركة قرار الأميركية واعتبرته مجحفًا وظالمًا، مشيرة إلى تأثير التحريض وراءه، وقالت إنها "مستمرة في مواجهة وحماية حقوق شعبها".





ودعت حماس "للتراجع عن هذه الإجراءات، والضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقات، بما في ذلك فتح المعابر، إدخال المساعدات، وتمكين اللجنة الوطنية من أداء مهامها فورًا".

